Bombeiros militares resgatam corpo de adolescente afogado em Ponte Alta

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, ligados à Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), localizaram e resgataram o corpo de um adolescente de 13 anos, que se afogou nas águas do Rio Ponte Ponte Alta, nesta terça-feira, 07. Alexorrandro Sousa Aires, que não sabia nadar, brincava com amigos em local de fortes correntezas, quando desapareceu.

Os militares foram acionados em seguida, e as buscas tiveram início ainda antes do anoitecer, assim que a equipe com três mergulhadores chegou à cidade, que fica a cerca de 150 quilômetros de Palmas.

Segundo os bombeiros, o afogamento ocorreu a cerca de 350 metros da ponte, no centro de Ponte Alta, emblemático local de recreação e cartão postal da cidade. Um dos mergulhadores revelou que o trecho é de muitas correntezas e pedras, sinais de iminente perigo, mesmo para quem domina o nado.

As buscas foram retomadas na manhã desta quarta, 08, e, depois de vários mergulhos no ponto onde o adolescente desapareceu, a equipe adotou as buscas superficiais, usando embarcação e observação nas encostas, pedras e galhos de árvores.

O corpo foi encontrado por volta das 11h, a cerca de um quilômetro e meio abaixo da ponte.

Alexorrandro passa a ser a 53ª vítima de afogamento no Tocantins, este ano.