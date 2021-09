Governo do Tocantins atende 3,3 mil famílias impactadas pela pandemia em Gurupi

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), atende 3,3 mil famílias tocantinenses impactadas pela pandemia da covid-19. A ação teve início nessa quinta-feira, 2, e segue até este sábado, 4, no município de Gurupi, em parceria com os Centros de Referências de Assistência Social (Cras), a Associação Gurupiense Amigos do Basquete (Agab) e as entidades religiosas.

Somente nesta etapa, Agab e entidades religiosas atendem 2,3 mil famílias e outras mil famílias serão atendidas por meio do Cras municipal. Participaram da ação de entrega dos kits de alimentos, no Setor Malvinas, o secretário da Setas, José Messias Araújo; e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Francisco de Assis do Nascimento, conhecido como Carioca, trabalha vendendo salgadinho nas ruas de Gurupi e ressaltou que as cestas ajudam muito neste momento de pandemia. “As vendas ficaram mais difíceis e a renda caiu muito com essa pandemia. As cestas vão garantir nossa alimentação”.

No Cras do setor Vila Nova, Geralda Pinto Nogueira, cadastrada nos programas sociais, agradeceu pela ação do Governo Estadual e frisou que a cesta básica ajuda demais na complementação da alimentação da família. Justina Soares de Sousa, também cadastrada no Cras de Gurupi, está desempregada e foi contemplada com cesta básica. “Esses alimentos servirão por muitos dias e ajudam demais em nossa alimentação”, afirmou.

A paróquia São Judas Tadeu foi uma das entidades religiosas atendidas pela ação da Setas. O padre José Francisco agradeceu ´pela ação do Governo do Tocantins e destacou que “as cestas básicas atenderão 100 famílias em situação de vulnerabilidade que são assistidas pela Associação Pai da Misericórdia”.

Desde o início da ação de entrega de cestas básicas, as famílias impactadas pela pandemia no município de Gurupi já foram atendidas com cerca de 500 toneladas de alimentos.

O secretário da Setas, José Messias Araújo, ressaltou que a ação é voltada para as famílias vulneráveis impactadas pela pandemia da covid-19. “O Governo do Tocantins busca, com essa ação, amenizar os impactos da pandemia nas famílias mais vulneráveis. É uma determinação do governador Mauro Carlesse que essa ação tenha continuidade para que não faltem alimentos nas mesas dos tocantinenses em situação de vulnerabilidade”, destacou o secretário.

Ação emergencial

A ação de entrega de cestas básicas, executada pelo Governo do Tocantins, teve início com o Decreto n° 6.070, de 18 de março de 2020, quando o governador Mauro Carlesse determinou situação de emergência no Tocantins, em virtude dos impactos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

Desde o início da ação, em março de 2020, já foram distribuídas 1,3 milhão de cestas básicas nos 139 municípios do Estado, por meio da Setas e de outros órgãos estaduais como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

Transparência e controle

Os processos referentes às aquisições e aos contratos realizados no contexto da covid-19 estão disponíveis no Portal da Transparência pelo endereço www.transparencia.to.gov.br. Para consultar, acesse na página principal a aba azul – Consulta Contratos Emergenciais -, e a aba verde – Gráficos dos Empenhos e Pagamentos -, e informe-se sobre todos os trâmites.

É importante ressaltar que compras diretas, ou seja, sem licitação, estão autorizadas pela Lei Federal n° 13.979/2020 – de enfrentamento à covid-19, somente para atender a situação emergencial provocada pela pandemia.