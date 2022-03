Bolsonaro chora ouvindo Michelle ser enfática na defesa das mulheres; ações do Governo voltadas às mulheres são anunciadas: combate à violência e apoio a maternidade

Da Romilton Barbosa Pereira

10/03/2022 – Publicado às 05:33

Cerimônia de comemoração ao dia internacional da mulher: Brasil pra Elas, por Elas, com Elas, realizada pelo Governo Federal, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, se emocionou e chorou, durante o discurso da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que enfática homenageava as mulheres, que exercem as mais diversas profissões e atribuições. Destacou o trabalho realizado pelo Governo Federal na defesa da dignidade de todas as mulheres de forma integral.

No início de sua fala, Michelle cumprimentou todas as autoridades masculinas, destacando a valorização que o governo presidente Jair Bolsonaro tem com todas as mulheres. “Em nome do presidente mais cor de rosa do mundo, eu cumprimento as autoridades masculinas”.

Ressaltou, que escolheu ‘fazer a diferença’, vencendo obstáculos e superando limites. E acrescentou, que a “criação de um mundo melhor, só será possível, com a participação plena e igualitária das mulheres”.

Michelle elogia Damares

“Ministra Damares, é uma honra e um prazer, trabalhar com você, e com toda sua equipe, e aqui quero te agradecer, por dá dignidade e cidadania para nossas mulheres brasileiras”. “O Brasil tem uma Ministra que cuida da mulher indígena, a mulher com deficiência, a quilombola, a cigana, da mulher rural, da mulher com doença rara, da mãe, da cuidadora, da imigrante, da refugiada, da mulher albina, da escalpelada, da mulher com nanismo, e de todas as mulheres do Brasil. Especialmente aquelas que não tinham voz”.

“Porque este Governo, é um governo que não vai deixar nenhuma mulher para trás”.

Dia internacional da Mulher

“Hoje é um dia muito especial, uma data para celebrarmos o valor da mulher, aquela que em Deus concedeu o dom de gerar filhos, de construir e edificar uma família, as mulheres em suas múltiplas capacidades, consegue aplicar seus talentos de maneira única e habilidosa, com sabedoria, nós mulheres, podemos realizar grandes feitos”.

Valorização das mulheres por Bolsonaro

“Aqui temos nossas Ministras, a nossa primeira-dama Maiara Rocha, as nossas embaixatrizes, Senadoras, nossas Secretárias, primeiras-damas de Estado, Parlamentares, servidoras, esposas, cada uma com uma missão a cumprir no nosso país. Somos muitas, e somos fortes, e não vamos descansar, enquanto o Brasil não se tornar, um lugar mais seguro, solidário e inclusivo para os nossos filhos. Com o governo do meu esposo, o presidente mais cor de rosa do Brasil”.

A defesa da dignidade feminina pelo Estado

“Cabe ao Estado defender a dignidade de todas as mulheres de forma integral, combater todas as formas de violência contra a mulher, e contribuir para a inserção e igualdade de acesso e de oportunidades nas áreas econômicas, política e social de nosso país”.

“Escolhi fazer a diferença”

“Para transformar o mundo, a mudança precisa começar em nós, a vitória não pertence aos mais fortes, a vitória pertence as mais apaixonadas, eu sou apaixonada pelo que faço. Escolhi fazer a diferença, como essas mulheres que estão aqui presentes. Para isso, precisei vencer obstáculos, superar meus limites, aceitar palavras negativas e acusadoras. Afinal só atiram pedras em árvores que dão frutos”.

“A palavra de Deus diz, que a fé sem obras é morta, e nós somos felizes, quando servimos ao próximo, não é ‘aliança pelo voluntariado’?”

“Como mulher cristã, esposa, mãe, voluntária, dona de casa e primeira-dama. Eu reconheço, que a criação de um mundo melhor, só será possível, com a participação plena e igualitária das mulheres. Que Deus abençoe as mulheres de nosso Brasil, que Deus abençoe os nossos Ministros, porque a pauta da mulher é transversal, todos os Ministérios muito obrigada”.

O presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, priorizou a passagem bíblica, para iniciar seu discurso. “Tem uma passagem em Coríntios, que resume o nosso dia, ‘porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus’. É impossível cada um de nós nesse dia, não nos lembrar daquela que foi a mais importante de nossas vidas, as nossas mães”.

Bolsonaro lembrou perda recente da mãe

“Sou um homem feliz, a minha me deixou a pouco tempo, é o destino, é o ciclo da vida, eu queria que ela continuasse em nosso meio, mas as recordações dela ficam para sempre. Mãe de sete filhos, esposa de um homem que não tinha uma profissão definida, era um dentista prático, que ganhava a vida, basicamente extraindo dentes. Ela era dona de casa, sete filhos, com a diferença de aproximadamente 15 meses, um do outro, realmente a vida dela, não foi fácil, mas mesmo assim, ela foi educadora”.

A vida simples que teve

“Todos nós chegamos à escola, já sabendo a tabuada, do 1, 2 ou do 3, praticamente alfabetizados, foi um ver zero, como se diz na física, um Maxi Lance, o impulso inicial, que fez todo mundo ser alguém na vida. Ela sempre falava, eu quero que vocês sejam melhores que teu pai e melhores do que eu; tive também Paulo Guedes e Daniela, uma mãe que foi empreendedora, na cidade de Ribeira, onde eu vivi uma parte considerada de minha infância, estou com 66 anos, tínhamos um ou dois casamentos por mês, e minha mãe era lembrada, sempre lembrada, pra fazer bolo e uma outra coisa que sobrava para mim, fazer bala de coco. Uma cidade que não tinha mais que três mil habitantes na área urbana. Um quilo de açúcar, um litro de coco serigy, a mesma quantidade de água, e uma colher de limão espremido, e depois ao fogo até aí tudo bem, depois começa complicar o ponto, e depois complica mais ainda Pedro Guimarães, puxar bala por quase 10 minutos. E no primeiro momento você puxa a bala na casa dos 70Cº, e quem puxava? Eu, depois o mais fácil sobrava para outra irmã minha, que cortava o papel celofane, fazia as franjas na tesoura e embrulhava as balas. E no casamento depois obviamente, sempre sobrava alguma coisa para nós”.

Participação da mulher no governo Bolsonaro é maior que os governos anteriores

“Então minha mãe, ou Daniela, foi também uma empreendedora, lá naquele meu tempo, é história ou a mulher, era professora ou dona de casa, praticamente e dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso, lá nos anos 50, 60, hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade, nós a auxiliamos, nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver, sem ela. A Damares disse aqui, no nosso governo a participação da mulher, é bem maior que os demais governos, bem como também, um aviso aos machões, foi o governo que mais prendeu machão, agressor, foi o nosso”.

O respeito e preservação dos valores familiares acima de tudo

“O respeito acima de tudo, e quando se fala de mulher também, pra concluir, não se pode deixar de pensar, e falar em família, o que é uma família, como a família era vista há pouco tempo aqui dentro, dessa edificação. Quem se lembra do PNDH3? quem se lembra do PLC 122, quem se lembra de ideologias? e tantas outras coisas? Quem se lembra dos nomes que antecederam a Ministra Damares? estamos no caminho certo. O respeito acima de tudo, a preservação dos valores familiares. Vocês são mais que essenciais, indispensáveis, para o futuro de uma grande nação. Obviamente, eu não vou falar obrigado por vocês existirem, porque se vocês não existissem, eu não existiria. Mas obrigado, pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança, pela fé, e por tudo aquilo que transmitem aos seus filhos e filhas”.

“Mulheres do Brasil e do mundo os nossos parabéns, e que continue cada vez mais participando conosco no futuro da nossa nação”.

Algumas das ações do Governo Bolsonaro em favor das mulheres

O Governo Bolsonaro lançou iniciativas de incentivo ao empreendedorismo feminino por meio de capacitação e concessão de crédito e de incentivo à proteção da maternidade. As ações estão previstas em decretos assinados durante a cerimônia, no Palácio do Planalto, que reuniu mulheres de diferentes grupos sociais.

Na solenidade, também foram instituídas medidas de combate à violência contra a mulher, de promoção à saúde feminina e apresentados dados sobre as ações do Governo Federal voltadas para as mulheres. Como forma de incentivar a autonomia financeira desta parcela da sociedade, foi instituída a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino – Brasil pra Elas e o Comitê de Empreendedorismo Feminino, promovidos pelo Ministério da Economia. A Estratégia prevê ações para ampliar a oferta de crédito para o empreendedorismo feminino, a capacitação por meio de cursos técnicos, orientar sobre como abrir e manter um negócio, disseminar redes de apoio e incentivar um ambiente favorável aos negócios para essa parcela da população.

O Comitê de Empreendedorismo Feminino, composto por representantes de ministérios, bancos públicos, setor privado e organizações da sociedade civil, será o responsável pela execução da estratégia. Na solenidade, foram assinados contratos de microcrédito junto a bancos públicos.

Ao discursar, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que as mulheres são indispensáveis para o futuro de uma grande nação e agradeceu a todas pela dedicação, perseverança e fé. As medidas de repressão à violência contra a mulher levaram um grande número de agressores à prisão. Só no ano passado, mais de 24 mil agressores foram presos nas operações de combate à violência contra a mulher realizadas pelo país.

Apoio à maternidade

Como parte da celebração pelo Dia Internacional da Mulher, foi instituído, por meio de decreto, o Programa Mães do Brasil, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A proposta é articular, consolidar e fortalecer as políticas de proteção e assistência integral à gestante e à maternidade no país. A iniciativa busca ainda fomentar a inserção e a reinserção das mulheres mães no mercado de trabalho, a equidade e a com responsabilidade no lar.

Para atingir os objetivos, o Programa Mães do Brasil tem como linha de ação a oferta de apoio à gestante e à mãe por meio do acompanhamento de redes voluntárias, do incentivo ao fortalecimento dos vínculos familiares, do cuidado e do exercício dos direitos da mulher e dos filhos. Busca ainda viabilizar a oferta de qualificação profissional para as mulheres, a fim de aumentar a capacidade de empreendedorismo e de empregabilidade.

As ações previstas serão executadas pela União e contam com a adesão voluntária dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades públicas e privadas, formalizada por meio de instrumento próprio.

Combate à violência contra a mulher e promoção da saúde

Durante a solenidade, o Presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual que prevê a oferta gratuita de produtos de higiene e outros itens necessários ao período da menstruação feminina, bem como oferecer garantia de cuidados básicos de saúde e desenvolver meios para a inclusão das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual.

O programa será uma ação com a participação do Ministério da Saúde, que vai oferecer acesso gratuito a absorventes higiênicos femininos às mulheres que necessitarem; do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ficará responsável pelas ações para disponibilizar absorventes para as mulheres privadas de liberdade; e do Ministério da Educação, com campanha informativa sobre a saúde menstrual.

Ainda foi sancionado um projeto de lei sobre medidas protetivas relacionadas à mulher em situação de violência doméstica ou familiar. O texto determina o registro imediato em banco de dados nacional das medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da mulher em situação de violência, para garantir o acesso instantâneo a esses dados e a fiscalização da efetividade das medidas protetivas pelos órgãos de segurança pública e de assistência social.

Ações para as mulheres

Aos participantes, foi apresentado um balanço de ações do Governo voltadas ao público feminino, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com a pasta, em 2021, o Governo Federal investiu R$ 236 bilhões em ações e políticas voltadas para as mulheres.

Além disso, um levantamento do ministério identificou mais de 30 leis, voltadas para a promoção, proteção e defesa das mulheres, sancionadas pelo Presidente Jair Bolsonaro.

Em 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública capacitou mais de 26 mil policiais no país para o atendimento às vítimas de violência doméstica. No ano passado, mais de 24 mil agressores foram presos nas operações de combate à violência contra a mulher realizadas pelo país. Mais de 315 mil vítimas foram atendidas, fortalecendo o compromisso do Governo Federal com a segurança das mulheres.

Fotos da comemoração do Dia Internacional da Mulher – ‘Brasil pra elas, por elas, com elas’: