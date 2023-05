Boletim aponta tendência de tempo firme e ensolarado no fim de semana

O final de semana será de muita programação em celebração ao aniversário de Palmas, que acontece neste sábado, 20. E de acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal, publicado nesta quinta-feira, 18, os próximos dias serão ensolaradose com temperaturas altas. Os dados são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Com os termômetros acima dos 30°C, será um momento ideal para os palmenses aproveitarem as cachoeiras, praias e clubes distribuídos pela cidade, e assim, amenizar as altas temperaturas que são características deste período do ano.

Nesta sexta, 27, a previsão é de que a manhã começa ensolarada e com aumento de nuvens ao longo do dia. No período da tarde e à noite há a previsão de chuva isolada de até 5 mm. A temperatura máxima no fim do dia chega aos 29°C.

No sábado, 20, e domingo, 21, o clima segue com altas temperaturas, com períodos nublados isolados e ensolarados. Os termômetros irão fechar o fim de semana variando com 33ºC de máxima e 23°C de mínima. Já as rajadas de ventos podem chegar aos 23 km/h, o que deve amenizar o calorão nos períodos mais quentes.