Grande show na Praia da Graciosa abre festividades nesta sexta-feira, 19

A Capital mais nova do Brasil completa 34 anos no dia 20 de maio, mas as festividades já começam nesta sexta-feira, 19. A Prefeitura Municipal preparou uma vasta programação de shows de artistas regionais e nacionais que acontecerão a partir das 18 horas, na Praia da Graciosa. Entre eles está a cantora Simone Mendes, principal atração da noite.

Com uma carreira de mais de 20 anos, Simone Mendes deu voz a inúmeros sucessos ao lado de sua irmã Simaria, como as músicas ‘Foi Pá Pum’, ‘Amiga’ e ‘Louca’. Hoje, a cantora segue carreira solo e tem uma multidão de fãs que a acompanham. Nesta sexta-feira,19, ela será a atração mais esperada para comemorar o aniversário de Palmas. Seu show começa a partir das 23h30 e promete muita diversão.

Ainda na programação de abrangência nacional, para quem curte música eletrônica, o Trio Rooftime, conhecido nacionalmente, fará a festa a partir das 21 horas até a abertura do show principal. O trio é formado por Lisandro Carvalho, Gabriel Souza e Rodrigo Souza, que colecionam quase dois milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Artistas locais

É claro que no aniversário de Palmas não poderia faltar os artistas filhos dessa terra. O cantor Paulinho Braga é quem dá início a festa, seu show começa às 18 horas sob o belíssimo pôr do sol na Praia da Graciosa. Paulinho é multi instrumentista e traz na bagagem inúmeras experiências com artistas nacionais. Logo em seguida, às 19h30, sobe ao palco o grupo Três Tons de Preto, tocando diversos ritmos brasileiros como samba, sambanejo, baião, forró e samba rock.

Depois do show principal da cantora Simone Mendes, a dupla Mário Cezar e Felipe inicia sua apresentação à uma hora da manhã, encerrando a programação da noite. Amigos de longa data e parceiros de dupla a pouco mais de três anos, os dois vêm alcançando público em todo estado, fazendo shows pelas cidades do interior. A dupla tem músicas autorais como Tô na mídia, Cadê a crise e Encontro no altar.

Programação Dia 19 Praia da Graciosa

Paulinho Braga

Três Tons De Preto

Rooftime

Simone Mendes

Mário Cezar e Felipe