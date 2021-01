Obras e serviços de manutenção atendem praças públicas e quadras poliesportivas por toda Capital

Em espaços urbanos os equipamentos públicos favorecem a integração entre pessoas e a cidade. Em Palmas, para manutenção da ambientação desses espaços, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) designa diariamente servidores para revisão de equipamentos e manutenção de paisagismo. Nesta quarta-feira, 13, por exemplo, há previsão de serviços de manutenção nas praças do distrito de Taquaruçu e na quadra 704 Sul (Arse 71) e Arso 102 (1005 Sul).

Além das manutenções períodicas, a pasta é responsável por obras de construção de novas praças e elaboração de projetos para contemplar quadras ou setores com áreas adequadas. Atualmente, a Seisp tem pelo menos três projetos de novas praças em elaboração – com divulgação e lançamento de obra ainda em 2021. Enquanto isso, também é feito o acompanhamento do andamento de obras já iniciadas em oito pontos da cidade.

As mais adiantadas são as obras de construção das praças da Arso 31 (303 Sul), Arse 81 (804 Sul) e Arne 64 (508 Norte). Todas já em fase de finalização de estruturas de quadras, calçamento e pintura. Segundo a Superintendência de Obras Civis da Seisp, elas já ultrapassaram os 90% de execução de seus projetos.

Já as obras de praças na Arno 41 (403 Norte), Arso 112 (1105 Sul), setor Santa Fé e Arno 72 (605 Norte) estão com execução de 82%, 82%, 80% e 46% de seus respectivos projetos. Há ainda a praça da Arse 111 (1104 Sul) que está com 60% da obra de revitalização executada.

Projetos

Todos os projetos incluem calçamento, pintura, paisagismo, estrutura de iluminação, instalação de bancos e lixeiras, academia, playground e outras estruturas para atividades coletivas. Na praça da Arso 31 também serão entregues a quadra poliesportiva e a quadra de areia. Nas praças do setor Santa Fé, da Arse 81 e da Arso 112 também haverá quadra de areia. Na Arno 72 e Arno 41, as novas praças também terão quadra poliesportiva. A revitalização da praça da Arse 111 (1.104 Sul) inclui reforma do playground e academia.

Para a execução de todas as obras citadas, o investimento é de cerca de R$ 4,5 milhões. Para conferir outros investimentos do Município em equipamentos de lazer e esporte, clique aqui.

A Seisp pede a colaboração da comunidade para que ainda não utilize equipamentos lacrados ou pré-instalados em razão do risco de acidentes. Apesar de não haver data ainda confirmada para entrega do pacote de obras de praças, a comunidade pode acompanhar e se informar acerca do assunto acompanhando os canais oficiais do Município nas redes sociais ou em seu portal de notícias.