Secretaria envia 1.200 processos do setor Lago Norte ao cartório para emissão de títulos de propriedade

A Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários (Semaf) encaminhou para o cartório cerca de 1.200 processos do setor Lago Norte, para emissão dos títulos de propriedade. Segundo o secretário de Assuntos Fundiários, Fábio Chaves, com este documento os proprietários serão reconhecidos como legítimos donos, tendo garantias jurídicas e financeiras de seus imóveis.

Além do Lago Norte, mais 1.577 processos de regularização fundiária estão em fase de conclusão, sendo 398 propriedades no setor Irmã Dulce, segunda etapa; 150 no setor Machado Oeste – Nascimento; 348, no setor Machado Oeste – Sesc; 373 no Setor Universitário e 308 no setor Fumaça/Shalom. Os cadastros da primeira etapa foram concluídos na sexta-feira, 11. Na sequência serão verificadas possíveis pendências, que depois de sanadas, retornam para que a Semaf encaminhe os processos para a titulação.

O secretário Fábio Chaves explica que as pessoas que não conseguiram concluir o cadastro, poderão entrar na segunda etapa de emissão de títulos. Para isso, devem procurar uma das unidades do Resolve Palmas, em Taquaralto, Avenida JK ou Capim Dourado Shopping, e apresentarem a documentação.

Documentação exigida para abertura de processos (originais e cópias)

• RG

• CPF

• Certidão de Nascimento

• RG – cônjuge

• CPF- cônjuge

• Certidão de Nascimento – cônjuge

• RG, CPF ou certidão de nascimento dos filhos

• Comprovante de residência (água ou energia)

• Declaração de titularidade da primeira ligação da água ou da energia – solicitar na BRK ou Energisa

• Cessão de direito, contrato de compra e venda ou outro documento que comprove a posse

• Comprovante de renda de todos que trabalham e residem no imóvel

• Certidão de casamento ou declaração de união estável

• Declaração que não possui imóvel urbano e/ou rural (titular e cônjuge)

A declaração de que não é proprietário de imóvel em Palmas será preenchida mediante a entrega da documentação.