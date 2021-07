Assinatura de acordo para viabilização da ponte entre Filadélfia e Carolina marca início de agenda bilateral Tocantins e Maranhão

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, assinaram na tarde desta quinta-feira, 22, no Palácio Araguaia, um acordo para a viabilização da ponte entre Filadélfia (TO) e Carolina (MA). Os governadores também assinaram um protocolo de intenções entre ambos os estados, que visa a criação da Câmara Técnica de Integração Geopolítica Interestadual.

As assinaturas foram a primeira ação oficial do Projeto de Integração Geopolítica Interestadual, idealizado pelo governador Mauro Carlesse, que busca, em parceria com os estados limítrofes ao Tocantins, efetivar políticas públicas em oito áreas estratégicas para o desenvolvimento regional: saúde, infraestrutura, agronegócio, economia, segurança pública, turismo, ciência e tecnologia da informação e fronteiras.

Para o governador Mauro Carlesse, a ponte entre os municípios de Filadélfia e Carolina é um projeto do presente, mas também para o futuro. “Estamos pensando daqui a 20, 30 anos. Temos que pensar lá na frente. O presente nós estamos vivendo, e o futuro, nós temos que nos organizar. Temos grandes potenciais que precisam ter direcionamento e é isso que queremos, ambos os Estados trabalhando juntos para tirar as pessoas do risco de pobreza”, destacou.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou que já no mês de agosto, trabalhará na licitação para contratação da empresa que fará os estudos de viabilidade da ponte. “Nós articulamos hoje que caberá ao Governo do Maranhão fazer o estudo técnico econômico, ambiental, e o projeto de engenharia, as etapas fundamentais para o processo de licitação da obra. Nós vamos proceder com esta licitação já agora no mês de agosto. Em seguida, iremos partir para a construção dessa importante obra para a integração”, informou.

A nova ponte ligando o Tocantins ao Maranhão deve ter uma extensão de 1.800 metros e se constitui como um importante canal para escoação da produção agrícola da região e desenvolvimento do trade turístico.

O prefeito de Carolina (MA), Erivelton Teixeira, que esteve no evento, destacou que a ponte é um sonho da população carolinense. “Será um elo entre os dois estados que há anos vem sonhando com essa ponte. Desde que nós iniciamos nosso mandato em 2017, que nós levantamos essa bandeira. Estive em Brasília, com alguns deputados e senadores tocantinenses, e estamos lutando para esse sonho da ponte. Isso vai ter um grande avanço para o sul do Maranhão, vai fortalecer nosso comércio e transporte local. Desta forma, garantir o direito de ir e vir do cidadão e com a dignidade que o carolinense e o tocantinense merecem”, declarou.

Benefícios para a região

O prefeito de Carolina também destacou o fortalecimento do turismo local, a melhoria no escoamento de grãos e de tráfego para quem busca serviços em ambos estados, como os de saúde, por exemplo.

“Carolina tem avançado muito na questão turística e este elo entre os dois estados, inclusive, com a grande parceria entre Carolina e o pessoal do Jalapão, essa grande parceria de turismo e, com certeza, com a ponte isso será fortalecido. E outra coisa importante é o grande foco da produção de grãos na nossa região, em Balsas e Carolina, que vem avançando a cada dia com a chegada de investimentos para a região. Também facilitará a ida a Araguaína que nos ajuda na questão da saúde, comércio e outras coisas. Filadélfia e Carolina se tornarão uma só cidade”, destacou.

O município de Babaçulândia também será beneficiado com a nova ponte. O prefeito Franciel de Brito enalteceu o desenvolvimento turístico local. “Para nós a expectativa é muito boa. Babaçulândia é uma cidade turística próxima a Araguaína e a gente está investindo forte no segmento. E com a construção da ponte com certeza será mais uma referência nacional e internacional. A construção beneficiará Araguaína e outras cidades circunvizinhas, e isso levará turistas para nossa cidade, porque estamos fazendo um trabalho muito forte para transformar nossa cidade na capital do turismo”, afirmou.

Protocolo de Intenções

O protocolo de intenções, assinado pelos governadores Mauro Carlesse e Flávio Dino, tem o objetivo de criar a Câmara Técnica de Integração Geopolítica Interestadual, que elaborará um estudo de matérias e propostas de políticas públicas destinadas à integração entre os estados nos eixos do desenvolvimento social, político e econômico, por meio de ações específicas de cooperação sendo nas áreas de fronteiras; saúde; infraestrutura; agronegócio; econômico-financeira; segurança pública; turismo; ciência, tecnologia e informação.