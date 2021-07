Tocantins e Maranhão pretendem criar roteiro turístico integrando Jalapão e Chapada das Mesas

Uma nova rota turística está prestes a nascer com a integração do Tocantins com o Maranhão. A Chapada das Mesas e o Jalapão podem se tornar uma rota única. O projeto, que ainda será discutido entre os Governos estaduais e os municípios dessas regiões, foi anunciado na tarde desta quinta-feira, 22, durante reunião entre os governadores do Tocantins, Mauro Carlesse, e do Maranhão, Flávio Dino, e suas respectivas equipes técnicas para tratar das ações do Projeto de Integração Geopolítica Interestadual.

O governador Mauro Carlesse destacou a parceria de longa data com o Estado do Maranhão. “São dois estados que têm muito em comum e agora vão ter projetos estruturantes em várias áreas, pensados a longo prazo. Esse que integra o roteiro turístico do Jalapão com a Chapada das Mesas, tenho certeza de que em breve a gente consolide as tratativas para viabilizá-lo. Será um sucesso no trade turístico de ambos os estados e uma rota bastante apreciada pelos turistas”, destacou.

“Temos que pensar em um nome para esse novo roteiro. Tenho certeza que além de integrar essas regiões, vai alavancar ainda mais o turismo no Jalapão e na Chapada das Mesas”, sugeriu o governador do Maranhão, Flávio Dino.

A integração das rotas é defendida por gestores de municípios do Jalapão. A prefeita de Lizarda, Suelene Lustosa, demonstrou que a rota é de interesse do município, mas afirmou que precisa de estudo e capacitação. O município de Lizarda faz divisa com Alto Parnaíba (MA),

“Essa rota é muito importante para a nossa cidade. Mas antes temos que preparar as pessoas para essa grande cadeia econômica que é o turismo. Estamos felizes com essas ações que trazem uma perspectiva que nossa cidade, no futuro, tenha uma rota importante no turismo e no agronegócio, pois também estamos na última fronteira agrícola que é o Matopiba”, afirmou a prefeita Suelene Lustosa.

*Roteiros*

O Parque Nacional da Chapada das Mesas é uma unidade de conservação que abrange 160 mil hectares de Cerrado nos municípios de Carolina, Riachão e Estreito.

Na região do Jalapão, existem áreas de conservação para garantir a preservação da fauna e flora do cerrado. Uma delas é a Área de Preservação Ambiental (APA) do Jalapão, com 461 mil hectares, que abrange parte dos municípios de Mateiros, Novo Acordo e Ponte Alta do Tocantins. A APA abriga um dos principais atrativos turísticos da região, a Cachoeira da Velha.

A região também conta com o Parque Estadual do Jalapão, que abrange uma área de quase 160 mil hectares no município de Mateiros. É o maior parque estadual do Tocantins e sua vegetação é predominantemente de cerrado e campo limpo com veredas.

A rota turística do Jalapão dispõe de cenários ideais para o ecoturismo e o turismo de aventura com suas dunas, serras, cachoeiras, rios e corredeiras.