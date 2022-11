Assembleia Legislativa do Tocantins realizará programação do Novembro Azul

Por Elpidio Lopes

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) vai realizar na manhã da próxima quarta-feira, 23, programação do “Novembro Azul”, que visa estimular a prevenção e o tratamento do câncer de próstata.

A agenda terá início às 7h30, na Sala de Reuniões da Presidência. A coleta de sangue para exames dos homens interessados vai das 7h30 às 8h30, seguida de café da manhã para os presentes.

Os procedimentos laboratoriais têm a parceria do laboratório LabExato, que disponibilizará seus profissionais para a realização dos trabalhos no local.

O evento terá também a realização de uma mesa redonda sobre a importância do Novembro Azul na prevenção do câncer de próstata.

O debate contará com a participação do urologista Rudinei Brunetto, do psiquiatra Luiz Prestes e da doutora Ana Paula Pedreira, da Diretoria de Saúde da Aleto, que atuará como mediadora da mesa de discussões.