Assembleia anuncia nova data para audiência Pública da Embrapa

Em decisão conjunta da Assembleia Legislativa do Tocantins e representantes de entidades do setor agropecuário foi adiada a audiência pública com a Embrapa, Pesca e Aquicultura, programada para a manhã desta quarta-feira, 02. A nova data está prevista para o mês de fevereiro do próximo ano.

Segundo o presidente da Assembleia, o deputado Antônio Andrade (PSL), o motivo foi o impedimento de difusão do evento pela TV Assembleia, que teve seus transmissores atingidos por raios, na véspera do evento.

Andrade pediu desculpas a todos que estavam aguardando audiência, especialmente aos produtores rurais, representantes da Embrapa, associações, prefeitos, vereadores e demais convidados.

“Agora, mais do que nunca, vamos nos empenhar para realizar uma grande audiência, a fim de aproximar mais a Embrapa do produtor tocantinense, seja como geradora de conhecimento técnico ou como parceira e agente de transformação do setor agropecuário”, reforçou o deputado.

Participaram da reunião os parlamentares Jair Farias (MDB), Valderez Castelo Branco (PP), Junior Geo (PROS), representantes da Embrapa, liderados pela chefe-geral Danielle de Bem Luiz, o secretário da Agricultura do Tocantins, Jaime Café, o superintendente do Ministério da Agricultura, Rodrigo Guerra, o superintendente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, além de representantes do Ruraltins, da Federação dos Produtores Rurais, da Fieto, da Secretaria de Recursos Hídricos, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias.