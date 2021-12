Em reuniões com prefeitos, Léo Barbosa recebe demandas de Rio dos Bois e Sandolândia

O deputado estadual Léo Barbosa (SD) recebeu na manhã desta quinta-feira, 02, na Assembleia Legislativa do Tocantins, os prefeitos Moacir Oliveira e Radilson Lima, dos municípios de Rio do Bois e Sandolândia, respectivamente, para discutirem melhorias para as regiões.

Na pauta das reuniões estiveram solicitações de emendas parlamentares para o ano de 2022, recursos que podem contribuir para a execução de projetos e aquisição de equipamentos ou veículos para as cidades. Além disso, os gestores também apresentaram solicitações de materiais para operações de tapa-buracos, maquinários e manutenção de pontes, demandas que serão encaminhadas por Barbosa ao poder executivo.

Acompanhado pelos vereadores Athos Diego e Wagner, o prefeito Radilson falou sobre a necessidade de implantação de um Núcleo do Instituto de Identificação para melhor atender a comunidade da região e também sobre parcerias para a realização do aniversário de Sandolândia, que acontecerá em fevereiro de 2022. “Foi uma reunião muito produtiva e o município de Sandolândia agradece a parceria e receptividade do deputado Léo Barbosa”, disse.

Durante a reunião, o parlamentar reforçou que continuará trabalhando para que os recursos sejam bem empregados em benefício da população e se colocou à disposição dos gestores para buscar soluções junto ao Governo do Estado para as solicitações apresentadas. “Tenho buscado atender e encaminhar as demandas recebidas através dos prefeitos e vereadores e fico grato em poder contribuir com estes importantes municípios”, disse.

Em 2021, Barbosa destinou recursos para a aquisição de ambulâncias para as duas cidades e os veículos já estão sendo utilizados para atender a comunidade.