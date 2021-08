Força-tarefa combate incêndio na Serra do Lajeado, em Palmas

…

Cerca de trinta homens estão combatendo o incêndio florestal que atingiu a Serra do Carmo, em Palmas, no final da manhã deste sábado, 28. Os trabalhos começaram cedo, neste domingo, após reunião dos representantes dos órgãos, na sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, onde se formou a força-tarefa e as equipes foram criadas para as ações.

A ordem para hoje é ficar até a total extinção das chamas, ou até o horário em que os órgãos encerram os expediente para as trocas de servidores.

O fogo atingiu os dois lados da Serra do Carmo, inclusive na região das chácaras, na parte que fica de frente para a cidade.

O trabalho conta com homens do Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semarh), Brigada Estadual de Combate a Incêndio Florestal, Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), Defesa Civil Municipal e Naturatins.