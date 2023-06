Arraiá da Capital: São João Vem de Berço leva emoção à segunda noite de festa

Cheiros, sabores e forró tornaram muito especial a segunda noite da 31ª edição do Arraiá da Capital, nesta quinta-feira, 22. Isso tudo aliado a uma programação que prestigiou a infância e levou à arena principal 12 juninas do Projeto São João Vem de Berço. As equipes são formadas por alunos das escolas da rede municipal de ensino, que são incentivados a conhecerem e despertarem o interesse pela cultura das festas de São João, que neste ano, prestigia a integração, acessibilidade e inclusão do público.

Segundo o idealizador do Projeto, Wallas Furtado, o São João Vem de Berço nasceu no período pós pandemia, quando houve uma grande evasão de brincantes das juninas já consolidadas. Ele explicou que a intenção é apresentar todo o encanto que existe em torno da festa, para garantir que a cultura seja preservada.

O projeto envolve mais de 400 crianças e emprega diretamente mais de 70 pessoas, entre costureiras, figurinistas, coreógrafos, dentre outros profissionais. “Cada escola tem sua equipe, até para garantir que haja diversidade nas apresentações”, explicou Wallas. Segundo ele , entre os bônus do projeto está a possibilidade dos brincantes fortalecerem suas auto-estima através da arte e também de aprenderem sobre confecção de roupas e alegorias e outras atividades que poderão vir a ser úteis em suas vidas profissionais.

A presidente da Fundação Cultural de Palmas, Cleizenir Divina dos Santos, afirmou que o Projeto deve ser mantido e ampliado nas próximas edições do Arraiá. “A ideia é manter o que dá certo e todos os anos melhorar a estrutura da festa. O São João Vem de Berço é um projeto que dá certo e que ajuda a despertar entre os estudantes da rede municipal o interesse pela cultura das juninas”, argumentou a presidente.

A estudante da Escola Municipal Thiago Barbosa, Lara Gabriele,14 anos, estava bastante emocionada ao representar o papel de noiva na junina. “Dá muita emoção, uma aflição boa de ver tanta gente nos olhando, é muita felicidade”, emocionou-se, ao dizer que é uma possibilidade continuar nas juninas, até a fase profissional.

Aline dos Santos, 34 anos, e seu esposo Roberto Silva Carvalho, 35 anos, se emocionaram com a apresentação da filha Elisa, de seis anos. Aline lembrou que quando criança não teve oportunidades de participar desse tipo de atividade e disse que ver a filha dançando numa junina era uma realização pessoal. Roberto também não escondeu a emoção e confessou que a apresentação o transportou de volta aos tempos que era adolescente. Já a menina era só alegria, dentro de seu vestido vermelho e com os lindos penteados e maquiagem, que a transformaram em membro da junina do Centro Muncipal de Educação Infantil (CMEI) Paraíso Infantil, primeira apresentação da noite.

Mas a noite esteve especial para quem também foi só passear no circuito e assistir as apresentações e shows. Caso da professora Evelyn Oliveira de Souza, 25 anos, mãe de Téo. Na companhia do filho, ela percorreu todo o espaço do Arraiá, fez fotos, apreciou as gordices típicas da Vila Gastronômica e assistiu às juninas. Ela elogiou o circuito e contou que, em sua opinião, um dos pontos mais positivos é de que o espaço é todo pensado para as pessoas que precisam trazer seus filhos.

“Este ano a estrutura está muito boa. É uma superação ano após ano. A programação está recheada de coisas boas, com muitos shows, praça de alimentação diversificada, apresentações lindas e o melhor é que os espaços são pensados para crianças, um dos pontos mais positivos que considero”, elogiou Evelyn.

Famílias e inclusão

E sim, o Arraiá pensou na integração das famílias, inclusive com atenção à inclusão. No espaço Cabaninha, que é um local onde os pais podem deixar seus filhos, enquanto assistem aos shows ou apresentações das juninas, as crianças neuroatípicas têm acesso gratuito ao local, por até 30 minutos. O acesso das demais crianças é pago e os períodos de permanência são definidos pelos pais ou responsáveis, de acordo com suas necessidades.

A presidente da Fundação Cultural disse que a inclusão nas juninas chegou para ficar, e contou que outra inovação deste ano é a transmissão dos shows em libras. “O Município vai investir cada vez mais para que todos tenham acesso pleno aos nossos eventos”, afirmou Cleizenir.

Na Cabaninha, as crianças podem participar de muitas atividades que buscam aliar diversão e estímulo. Entre as muitas possibilidades existe o stand de maquiagem, o espaço de jogos típicos, e o instagramável, além de um local para crianças de seis a 12 meses, onde só é permitido o acesso da criança acompanhada do adulto responsável.

A enfermeira e empreendedora Luana Ayres Maia, 37 anos, contou que o local foi projetado para oferecer a possibilidade dos pais aproveitarem a festa, com a tranquilidade de saber que seus filhos estão bem cuidados e em segurança. “Tudo aqui é pensado para garantir que a criança fique bem, temos jogos , locais para fotos, onde a criança pode ler, brincar com massinhas de modelar e sempre com muita segurança”, garantiu.

Shows e outras atrações

Mas, mundo infantil à parte, a segunda noite do Arraiá 2023 também ofereceu muita diversão para os adultos. No Coreto do Forró a animação ficou por conta de Veridiana e Os Cangaceiros e Felix do Acordeon, que trouxeram muito forró pé de serra e demais ritmos comuns em quadrilhas. No palco principal, a apresentação foi da cantora Karolina do Cerrado, que misturou os ritmos de forró e sertanejo, fazendo o público dançar e comemorar mais uma noite de festa.

A social mídia Eva Milena, 21 anos, foi quem aproveitou a festa e dançou muito ao ritmo do legítimo pé de serra. Ela elogiou a programação e disse que ainda se sentia em êxtase pelo show da cantora Joelma, realizado na noite anterior. “O coreto do forró está maravilhoso. A Joelma no primeiro dia, hoje Karolina do Cerrado, amanhã Forró Boys. Isso é tudo o que palmense gosta”, elogiou.

Escolas do Projeto São João Vem de Berço

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Paraíso Infantil

Escola de Tempo Integral (ETI) Santa Bárbara

Colégio Militar de Palmas (CMTO) Duque de Caxias

ETI Luiz Gonzaga

ETI Padre Josimo

ETI Monsenhor

ETI Caroline Campelo

Escola Municipal Beatriz Rodrigues

Escola Municipal Thiago Barbosa

ETI Anísio Teixeira

ETI Eurídice Ferreira de Melo

ETI Almirante Tamandaré