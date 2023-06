10º Festival de Circo de Taquaruçu traz atrações internacionais para Capital

Começou, no último dia 26, o 10º Festival de Circo de Taquaruçu, que conta com apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur). A programação principal terá início a partir desta quinta-feira, 29, com ações no Centro Cultural Circo Os Kaco, na Praça Joaquim Maracaípe e com itinerância nas ruas e escolas do distrito.

Contando com atrações nacionais e internacionais da Venezuela, Argentina e Colômbia e ainda os espetáculos Jerônimo Show – Circo Caramba (SP), A Risita – Coletivo FusCirco (CE) e Espetáculo MalabaRindo – Cia MB Circo (SP), o festival busca movimentar a economia e o turismo local. Por oferecer atrações para os entusiastas de circo, o evento tornou-se um ponto de união para os artistas do entretenimento mundial.

Para o presidente da Agtur, Giovanni Assis, a colaboração é essencial, “apoiar essa expressão, essa linguagem cultural circense, uma das linguagens mais antigas da cultura mundial é fundamental. A prefeitura faz questão desse apoio incondicional na esperança de que o circo e sua a cultura cresça ainda mais e se solidifique”.

Confira a programação do dia

Quinta-feira, 29/6

Local: Centro Cultural Circo Os Kaco

9 horas: Adventure Circus

14 horas: Roda de conversa Circo Brasileiro

19h30: Intervenção Circense

20 horas: Espetáculo Jerônimo Show – Circo Caramba (SP)

21 horas: Projeto Vereda (TO)

21h30: Espetáculo Maria Julieta e Zé Romeu – Grupo Um Ponto Dois (TO)

22h30: Show Paraíba dos 8 baixos (TO)

Sexta-feira, 30/6

Local: Centro Cultural Circo Os Kaco

9 horas: PermaCirco

15 horas: Oficinas

Local: Teatro de Arena/ Praça Joaquim Maracaípe

19h30: Espetáculo A Risita – Coletivo FusCirco (CE)

20h30: Noite do Fogo

21h30: Show As Fulô do Cerrado (DF)

Sábado, 1/7

Local: Centro Cultural Circo Os Kaco

15 horas: Oficinas

17 horas: Cortejo Cultural

Local: Teatro de Arena/ Praça Joaquim Maracaípe

19 horas: Comemoração 10 anos

20 horas: Noite de Gala

22 horas: Show Boca de Cantora e os Piaba (TO)

Domingo, 2/7

Local: Centro Cultural Circo Os Kaco

15 horas: Capoeira não é só jogo! – Roda, musicalidade, oralidade com Mestre Matoso (TO)

Local: Teatro de Arena/ Praça Joaquim Maracaípe

18h30: Espetáculo MalabaRindo – Cia MB Circo (SP)

19h30: Noite da Palhaçada