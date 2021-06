Araguaína promove sarau online em comemoração à Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Araguaína promoveu nesta quarta-feira, 23, uma série de apresentações artísticas voltadas para a temática da preservação do meio ambiente. O Sarau Ambiental foi transmitido ao vivo pela internet diretamente do Parque Cimba, uma das principais áreas verdes e cartão postal de Araguaína.

Durante o sarau transmitido pela página da Prefeitura de Araguaína (@nossaaraguaina) no Instagram, artistas regionais, como Marcos Gadelha e Tibério Dias se apresentaram com músicas voltadas para a conscientização da preservação ambiental. Os convidados também trouxeram performances de dança, teatro e poesias.

“É muito bom estar aqui no Parque Cimba, um grande marco do trabalho de preservação ambiental do Município, para trazer cultura e falar da importância de cuidar do meio ambiente. Preservar nossos espaços verdes, rios e fauna, é garantir que nós teremos mais qualidade de vida e ambientes como esse onde os artistas podem também mostrar seu trabalho”, disse o músico, Gil Marcos Araújo, que canta na noite de Araguaína há 20 anos.

Semana do Meio Ambiente

O evento on-line faz parte da programação da Semana Municipal do Meio Ambiente que teve início na segunda-feira, 21, e segue até a sexta-feira, 25, com uma série de ações de incentivo a preservação ambiental, como o plantio de mudas para a revitalização de nascentes da região, palestras on-line e a soltura de alevinos para o repovoamento do Lago Azul.

“Essa é uma live em defesa do Meio Ambiente e pretende usar a arte para conectar a comunidade e levar esta mensagem de preservação, pois esta participação da população é de extrema importância para que as ações sejam eficazes, ganhem força e sejam multiplicadas pelos próprios moradores”, explicou o assessor técnico de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Município, Jhenmerson Rodrigues.

Na quinta-feira, 24, às 7 horas, os técnicos do Meio Ambiente retornam ao Lago Azul para uma ação de limpeza e retirada de lixo e encerrando a programação, na próxima quinta-feira, 1 de julho, às 10 horas, a Prefeitura lançará o Concurso “Cidade Verde, Cidade Viva”. O objetivo é premiar os moradores que buscarem o paisagismo sustentável e o reaproveitamento de material na sua elaboração, além da limpeza comunitária próxima da residência. Quatro setores foram escolhidos para participar: Costa Esmeralda, Vila Azul, Construindo Sonhos e Lago Azul.