Araguaína prioriza vacina contra covid19 com dose única para caminhoneiros e população em situação de rua

A Prefeitura de Araguaína anunciou nesta sexta-feira, 25, o público-alvo instituído pelo Ministério da Saúde para o qual será destinado o primeiro lote de doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen, liberados para a população da cidade. Diferente das outras vacinas disponíveis, o imunizante da Janssen é aplicado com esquema de dose única e em Araguaína irão ser vacinados inicialmente os caminhoneiros e os moradores em situação de rua.

De acordo com a secretária da Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia, a escolha do público-alvo levou em consideração a dificuldade para conseguir completar o esquema vacinal desta parcela da população.

“Nós observamos que esses dois públicos têm dificuldade para completar o esquema vacinal, seja pela rotina dos caminhoneiros, que trabalham na estrada ou pela dificuldade em garantir o retorno da pessoa em situação de rua na data estabelecida para receber o reforço da vacina contra a covid-19. Com a dose única nós teremos uma maior possibilidade de imunizar essa parcela da população”, explicou a secretária.

Ainda nesta sexta-feira, 25, a Secretaria da Saúde de Araguaína enviou o transporte para buscar em Palmas as 3.555 doses da vacina da farmacêutica Janssen que foram liberadas para o Município. A Prefeitura de Araguaína também informou que caso haja sobra de doses após a vacinação do grupo prioritário ou o envio de mais doses, a imunização com a vacina Janssen será ampliada para a população geral organizada por faixa etária.

Avançando na imunização

Araguaína também continua realizando a vacinação contra a covid-19 com as doses de outros laboratórios que foram recebidas pelo Município. Entre os grupos prioritários incluídos no cronograma de vacinação essa semana está o de trabalhadores da indústria, que também engloba a construção civil, metalúrgicos, dentre outras atividades. Além disso o Município também já está vacinando uma nova faixa etária, que é formada por pessoas entre 52 e 54 anos.

Para que o profissional da indústria possa receber a vacina, a empresa em que ele trabalha deve emitir uma declaração contendo os dados institucionais, como CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e os dados do funcionário.

Locais de vacinação

Para receber a vacina contra a covid-19 os trabalhadores da indústria deverão procurar as UBS Araguaína Sul; UBS JK; UBS Manoel Maria Dias de Brito (Setor Cimba) e UBS Palmeiras do Norte (Setor Palmeiras do Norte), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Já na UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito (Vila Aliança), o atendimento é das 7 às 19 horas e no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Já a a população entre 52 e 54 anos, poderá receber a vacina em 13 locais, com horários diferentes. Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, UBS Avany Galdino da (Bairro São João), UBS Couto Magalhães (Setor Couto Magalhães), UBS Maria dos Reis (Setor Barros), UBS Dr. Dantas (Costa Esmeralda), UBS Manoel dos Reis Lima (Jardim das Flores), UBS Lago Azul, UBS José Ronaldo Pereira da (Dom Orione), UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira), UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira), UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira), UBS Bairro de Fátima e UBS Nova Araguaína.

No Setor Ponte e no Distrito Novo Horizonte, o atendimento é das 7 às 13 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.