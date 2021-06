Araguaína leva vacina contra covid às indústrias e já inicia público de 52 a 54 anos

A Prefeitura está levando a vacinação contra covid-19 até as maiores indústrias de Araguaína para agilizar a aplicação e diminuir o movimento nas UBS (unidades básicas de saúde). O grupo foi incluído no público-alvo nesta semana. Amanhã, 23, a faixa etária apta para receber a vacina será expandida mais uma vez, para pessoas entre 52 e 54 anos.

Áurea Aparecida Lopes, 47 anos, trabalha em um frigorífico e foi uma das pessoas imunizadas na ação in loco. Ela já teve a doença e por falta de informação não procurou ajuda, o que poderia ter custado sua vida. “Tive febre e tosse, mas achei que fosse uma gripe. Como tenho diabetes, fiquei com medo de ir na UBS e pegar a covid. Dias depois, fiz um exame particular e tive a confirmação”, contou.

Além da ação nas empresas, os mais de 4.000 funcionários da indústria estão sendo imunizados das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 nas UBS Araguaína Sul; UBS JK; UBS Manoel Maria Dias de Brito (Setor Cimba) e UBS Palmeiras do Norte (Setor Palmeiras do Norte). Já na UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito (Vila Aliança), o atendimento é das 7 às 19 horas e no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Para o coordenador administrativo da empresa, Robert Cardoso, a inclusão do setor no grupo prioritário dará mais segurança ao trabalho. “Nós temos um protocolo contra covid-19, com triagem e ainda pagamos o teste para o funcionário. A covid prejudicou a empresa porque tivemos que suspender o funcionamento por vezes e mais de 100 afastamentos, por causa da pandemia”, explicou.

Novo grupo

Já a nova faixa etária incluída como prioritária, que é formada por pessoas entre 52 e 54 anos, poderá receber a vacina em 13 locais, com horários diferentes. Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, UBS Avany Galdino da (Bairro São João), UBS Couto Magalhães (Setor Couto Magalhães), UBS Maria dos Reis (Setor Barros), UBS Dr. Dantas (Costa Esmeralda), UBS Manoel dos Reis Lima (Jardim das Flores), UBS Lago Azul, UBS José Ronaldo Pereira da (Dom Orione), UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira), UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira), UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira), UBS Bairro de Fátima e UBS Nova Araguaína.

Já no Setor Ponte e no Distrito Novo Horizonte, o atendimento é das 7 às 13 horas, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.