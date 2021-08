Educação inicia aulas do segundo semestre letivo com confiança e muitas expectativas

Mais uma vez, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) reuniu estudantes e professores de todas as Diretorias Regionais de Educação, Juventude e Esportes para participarem da aula inaugural de acolhimento, transmitida pelo canal do TV Seduc, no YouTube, nesta segunda-feira, 2. A live abre o segundo semestre letivo de 2021 nas 494 unidades escolares estaduais.

Titular da Seduc, Adriana Aguiar destacou a importância do momento em que as escolas da rede estadual iniciam o processo de retorno às atividades presenciais no formato híbrido. “Estamos vivendo a expectativa de termos uma volta ao cotidiano da escola, que irá acontecer de forma gradativa. Estamos retornando de um período de férias, com mais confiança, mais firmeza, com os professores e demais profissionais vacinados. Temos novas experiências com o ensino e novas aprendizagens adquiridas nesse período de pandemia. Esse acolhimento está sendo realizado de forma com que o aluno seja o principal personagem, e estamos observando a expectativa desses jovens quanto ao retorno das aulas presenciais. Estamos torcendo para que os espaços da escola sejam ocupados de forma gradativa e com segurança. Que neste momento, todos as pessoas que fazem a escola funcionar estejam motivadas para iniciarmos um novo normal, com mais entusiasmo e resiliência para oferecermos o ensino e a aprendizagem com qualidade”, ressaltou a secretária Adriana Aguiar.

O acolhimento ocorre durante todo o dia, com uma programação diversificada, composta por palestras, talk shows e apresentações culturais, envolvendo professores, alunos e responsáveis no momento de conversa, compartilhamento de desafios e boas práticas.

No período da manhã, a programação contou com a participação de Hanna Danza, parceira do Instituto Sonho Grande, que falou sobre o Projeto de Vida, um dos objetos de conhecimento das Escolas Jovem em Ação, que orienta os estudantes a definirem um sentido para as suas vidas.

Hanna Danza destacou a forma de se construir os projetos de vida, que podem ser modificados conforme as fases ou as vicissitudes da vida. Ela levou os estudantes a refletirem sobre o que desejam, sobre as suas habilidades e capacidades, como também a estabelecer metas e o caminho que se deve percorrer para alcançar a realização dos desejos e sonhos.

A estudante Luana de Carvalho, do Colégio Estadual São José, que teve uma participação especial na aula inaugural de acolhimento, falou da alegria desse retorno para as aulas presenciais. “Aprendemos muito com as videoaulas, com as orientações dos professores, que mesmo a distância continuaram nos ajudando, mas agora, estamos mais animados. Também posso dizer que o Projeto de Vida me ajudou a ter um novo olhar para o meu futuro”, frisou.

A secretária Adriana Aguiar explicou que está acompanhando o trabalho realizado nas unidades escolares e destacou as atividades de acolhimento realizadas no fim de semana para os professores, durante do dia pedagógico.

A Seduc reforça a importância das orientações sobre o uso das máscaras, do distanciamento físico e da higienização das mãos neste período de retorno das aulas, mantendo a escola como um ambiente seguro e controlado.