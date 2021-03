Aplicação de capa asfáltica na TO-365 tem início no Trevo da Praia

…

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou na última sexta-feira, 19, a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na primeira fase da pavimentação da TO-365, entre a BR-153 e o Trevo da Praia.

De acordo com o superintendente de Obras Públicas, Adelmo Vendramini, o material é de alta qualidade. “Estamos usando o que há de melhor no mercado, um material de alta resistência. A TO-365, terá uma camada asfáltica de 5 centímetros, é asfalto que se usa em primeiro mundo”, explica.

A secretaria Juliana Passarin destaca que a pavimentação da rodovia está sendo executada em duas etapas. A primeira, está em fase final de execução, e a segunda, em licitação. “Em breve iremos entregar esse trecho totalmente pavimentado, com asfalto de alta qualidade que vai beneficiar o escoamento da produção da região”, enfatiza.

O trecho tem 50,25 km de extensão. O custo da obra é de aproximadamente R$ 70 milhões. “Já finalizados os estudos e a elaboração dos projetos básico e executivo e a licitação já está com processo adiantado”, reforça Juliana Passarin.

A pavimentação do trecho é uma demanda antiga da região. Além de melhorar o acesso da comunidade local, a nova via também contribuirá com o fomento ao turismo e com a melhoria do sistema logístico do Tocantin