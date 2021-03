Em quatro dias, Secretaria de Saúde de Gurupi realiza mais de 700 testes rápidos

Buscando identificar possíveis casos positivos de Covid-19 em pessoas assintomáticas, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a testagem por meio de testes rápidos aos grupos de risco como gestantes, obesos, hipertensos, diabéticos.

Conforme a Diretoria de Assistência à Saúde, Christiane de Paula, do dia 16 de março até o dia 19 foram realizados 717 testes rápidos. Foram disponibilizadas equipes volantes que realizaram os exames nos servidores da Prefeitura, Casa de Passagem, Secretaria de Saúde, Centro Administrativo da UnirG, nos Fiscais da Vigilância Sanitária, de Trânsito e Posturas. As equipes ainda foram ao Ciretran, na Feira do Produtor e Centro de Internação Provisória (menores internados e servidores).

Segundo Christiane, desse total, apenas cinco pessoas testaram positivo, e foram orientadas a manter o isolamento e já iniciaram o tratamento com as equipes das Unidades Básicas de Saúde.

Para o secretário municipal de Saúde, Zander Luís Guimarães, esse trabalho é imprescindível e proporciona o início do tratamento àquelas pessoas que talvez jamais saberiam que estariam contaminadas, assim como as impede de ter contato com outras pessoas e transmitir o vírus.