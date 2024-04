Servidores participam de capacitação sobre Excelência no Atendimento

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas encerrou nesta sexta-feira, 5, o curso Excelência no Atendimento e Boas Práticas no Setor Público, com participação de 12 servidores. O foco do curso era mostrar aos servidores que ter excelência em cada atendimento, seja físico ou digital, é fundamental para promover a eficiência, transparência e a confiança nas instituições. O curso teve duração de três dias com carga horária de 24 horas. Ministrado pelo instrutor José Filadelfo da Silva, bacharel em Ciências Sociais e especialista em didática de Fundamentos Teóricos da Prática Pedagógica.

Foram tratados conteúdos como sistema social, comunicação interna e sua importância nas organizações, eficiência e eficácia na comunicação interna, teorias motivacionais, motivação nas relações humanas, necessidades humanas básicas, motivação no ambiente organizacional e nas empresas públicas.

O instrutor José Filadelfo compartilhou sobre a aplicabilidade do curso no trabalho. “Esse curso é imprescindível para todos os profissionais, seja no setor público ou em qualquer outra área, pois capacitará os colaboradores a aprimorarem sua comunicação e habilidades de atendimento ao cliente. Isto é fundamental para garantir que a sociedade receba serviços eficientes e eficazes, os quais só podem ser alcançados através do conhecimento adquirido pelos servidores sobre como melhor atender às necessidades da comunidade”.

Segundo a assessora técnica do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), Patrícia Soares, o curso vai ser essencial para uma comunicação sem falhas. “Aprimorar o atendimento beneficia o conjunto todo, também garantindo que após esse aprendizado, o serviço oferecido seja de excelente qualidade.”

A busca pela excelência no atendimento requer um aprimoramento contínuo. Isso envolve auto avaliação constante, e uma identificação nas áreas de melhoria, assim a Prefeitura de Palmas sempre vai estar implementando medidas para oferecer serviços de qualidade aos cidadãos.