Agrotins 2023 apresenta potencial dos frutos do cerrado para geração de renda no agroextrativismo sustentável

A Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023), mais uma vez, apresenta aos participantes, no Estande da Agricultura Familiar, a força do potencial dos frutos do cerrado para geração de renda de forma sustentável para agroextrativistas no Tocantins. A feira ocorre de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na TO-050, saída para Porto Nacional.

A feira contará com uma programação destacando as potencialidades do agroextrativismo sustentável, como fonte geradora de renda, no aproveitamento dos diversos frutos do cerrado, em forma de licores, bolos, geleias, produtos medicinais, compotas, extraídos de frutos como pequi, babaçu, mangaba, jatobá, buriti, gergelim e demais. E ainda serão expostos artesanatos, biojoias, entre outros.

Participantes

Na exposição de produtos estarão presentes 25 participantes de todas as regiões do Estado, principalmente do Jalapão, Território Apa Cantão, Bico do Papagaio, entre agricultores familiares, quilombolas, agroextrativistas e indígenas tocantinenses.

A engenheira agrônoma da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Francisca Marta Barbosa, explica que a atenção à biodiversidade no Tocantins avança cada vez mais, fortalecendo o agroextrativismo no intuito de gerar renda para milhares de tocantinenses. “Estamos trazendo para Agrotins estes expositores para divulgarem seus produtos e também participarem das atividades durante a feira, as oficinas, palestras e trocas de experiências, justamente para fortalecer ainda mais essa prática sustentável de aproveitamento dos produtos do cerrado, visando à geração de renda no campo”, explicou a engenheira agrônoma.

Primeira vez

A agricultora familiar Sônia Cathia Marinho Costa, do município de Aliança do Tocantins, fala da expectativa de expor seus produtos pela primeira vez na Agrotins 2023. “A expectativa é das melhores, pois sabemos que a feira é uma enorme vitrine para mostrar nossos produtos, não só para o Estado, mas pra todo o Brasil”, manifestou. A agricultora pretende expor diversos produtos como, geleias, compotas, licores, pães integrais de vários sabores, produtos medicinais extraídos de ervas, entre outros produtos.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e emocionais, entre outros.

Edição: Thâmara Cruvinel