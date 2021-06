Agrotins 2021 100% Digital começa hoje, terça-feira (15), levando conhecimento tecnológico ao produtor

Começa nesta terça-feira, 15, a maior feira agrotecnológica da região Norte do Brasil, a Agrotins, que pelo segundo ano consecutivo ocorre no formato 100% Digital, devido à pandemia do novo Coronavírus. A live de abertura oficial da Agrotins 2021 100% Digital será às 9h10, nos canais oficiais do Governo do Estado, com a presença do governador do Tocantins, Mauro Carlesse; do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café; da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina; e do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti.

Com o tema Agro 4.0: Tecnologia no Campo, a Feira vai oferecer, aos produtores rurais, estratégias, inovações e formas de planejamento e controle que possibilitam a transformação da produção no campo. “A Agrotins é a maior feira agrotecnológica no Norte do país, não poderíamos deixar de realizá-la mesmo com a pandemia. Ano passado, inovamos ao adotar o formato 100% Digital e, este ano, vamos repetir para que mais pessoas tenham acesso às tecnologias que são um diferencial na produção agropecuária”, destaca o Governador.

O gestor da Seagro, Jaime Café, ressalta que a expectativa é superar a edição anterior. “Ano passado, foi um sucesso e tenho certeza de que esta segunda edição vai superar a anterior em termos de acesso e de volume de negócios. Estamos na época em que o produtor começa a planejar a próxima safra e isso requer mais investimentos em máquinas e insumos. A Agrotins sempre foi o espaço para fechar negócios nesse sentido e, no formato digital, isso não é diferente. Tenho certeza de que nossos expositores e parceiros farão excelentes negócios com o produtor”, ressalta.

A Feira

A Agrotins 2021 100% Digital ocorre de 15 a 18 de junho pela plataforma www.agrotins.to.gov.br. Nos dias de programação, o público terá acesso a palestras, minicursos, workshops, biblioteca inteiramente digital de livre acesso para a comunidade, vídeos, cartilhas, fotos e notícias sobre os órgãos do Governo do Tocantins. Os conteúdos ficarão disponíveis para acesso até 30 dias após o fim da Feira.

A plataforma também conta com a aba Expositores, local onde as empresas e os demais parceiros da Agrotins trazem as principais novidades tecnológicas usadas no campo e também negociam os seus produtos e serviços.

Coletiva de Imprensa

No final da live da abertura oficial da Agrotins 2021 100% Digital, será aberto espaço para os veículos de comunicação que desejarem fazer perguntas sobre a feira.

A imprensa deverá encaminhar as perguntas para o WhatsApp 63 99206-0535.