Adapec alerta transportadores de animais sobre o cadastramento de condutores e dos veículos

A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec/TO) alerta aos transportadores de animais sobre o prazo para o cadastramento obrigatório dos condutores e dos veículos, que passa a ser exigido a partir da próxima quarta-feira, 1° de setembro. Após esta data, o trânsito de carga viva, interestadual e intraestadual, só será autorizado mediante a efetivação do cadastro, para que as informações constem na Guia de Trânsito Animal (GTA).

De acordo com o diretor de defesa, inspeção e sanidade animal da Adapec, Márcio Rezende, esta recomendação de rastreabilidade animal é uma das recomendações para a retirada da vacinação contra febre aftosa e está prevista na Instrução Normativa n° 48/2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nas diretrizes gerais do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa).

“O recadastramento dos transportadores de animais e dos veículos é um dos quesitos para a retirada da vacinação contra a febre aftosa, por isso, é importante que aqueles que ainda não o fizeram procurem imediatamente um escritório da Adapec”, afirma o diretor Márcio Rezende.

Após o cadastramento, todas as e-GTAs serão emitidas com dados do transportador e do veículo, para garantir a identificação imediata da origem e do destino dos animais, caso seja necessário. Essa adequação deverá ocorrer em todos os estados da federação em virtude da retirada da vacinação contra a febre aftosa.

Cadastro

O cadastro é gratuito e poderá ser realizado em um dos escritórios da instituição, presente nos 139 municípios do Tocantins, em horário comercial, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. É necessário apresentar CPF, comprovante de residência e carteira de motorista, bem como documentos do veículo transportador.

O prazo de cadastramento iniciou no dia 11 de maio e será exigido a partir do dia 1° de setembro. Qualquer dúvida, o interessado poderá entrar em contato pelo telefone 0800-063-1122, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.