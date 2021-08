Tocando em Frente: Programa prevê investimentos na ordem de mais de R$ 2,9 bi

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, reuniu sua equipe de governo, secretários de Estado e presidentes de Autarquias para alinhar ações, analisar projetos em execução e dar prioridade no cumprimento das metas estabelecidas dentro do programa Tocando em Frente. O programa tem chegado aos 139 municípios do Estado levando obras, investimentos e geração de emprego e renda.

Durante a reunião, o governador Carlesse destacou que o momento pede ainda mais união e alinhamento de ações para que os benefícios cheguem a todo o Tocantins. “O Tocando em Frente traz uma realidade de investimentos. Vemos que o governo vem trabalhando firmemente, com muito empenho e seriedade para oferecer o melhor ao povo tocantinense, mas sempre podemos melhorar. Cada secretário tem seu jeito de trabalhar, mas todos fazem parte de uma só gestão, uma gestão que visa o desenvolvimento, uma gestão que já organizou a casa e agora tem que mostrar ao que veio, oferecendo ao povo muito mais obras e serviços dentro desse grande programa”, disse o Governador.

O secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, e o titular da Fazenda, Sandro Armando, reforçaram que a gestão sempre foi uma equipe coesa, com muita unidade e alinhamento e que assim tem que permanecer. “Nós planejamos tudo o que está acontecendo agora. Ninguém estava arrumando a casa por arrumar, apenas para se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estávamos organizando porque, além de ser uma obrigação constitucional, é o único caminho que nos possibilitava condições de realizar as políticas públicas que todo cidadão almeja. O Tocantins atualmente é um Estado que fomenta, que dá oportunidade, que atrai investimentos e que gera emprego e renda para a população. Temos que continuar com este espírito para concluir a gestão e entregar ao povo o que ele merece e o que foi renegado por muitos anos”, ressaltou o secretário Sandro Armando.

Corroborando a fala do secretário, o gestor da Secretaria de Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, disse que para 2022 o Governo planeja instituir um orçamento por semestre, o que vai possibilitar que seja feito um melhor planejamento das licitações e ações específicas da gestão. “O ano de 2020 foi muito complexo e tivemos que instituir um orçamento liberado mensalmente. Em 2021, estamos liberando por quadrimestre e em 2022, com a receita reagindo, queremos trabalhar semestralmente. Neste último ano não podemos deixar dívidas, é um ano de planejar a concretização de tudo o que foi orçamentariamente instituído e que deve ser quitado ou gerado receita para o ano subsequente”, lembrou o secretário.

Já no ramo do agronegócio, o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, fez questão de destacar o excelente momento vivido pelo Tocantins. “No agronegócio, o produtor tem tido muitas boas notícias. Dentre diversas ações, podemos citar o projeto de melhoramento genético para o pequeno produtor de leite. A gente está levando melhoramento de graça para o Bico do Papagaio, para a região de Colinas do Tocantins, Guaraí. Acho que o agronegócio nunca viveu um boom tão grande como estamos vivendo agora no Tocantins e muito disso é graças ao trabalho sério e comprometido que temos feito sob a liderança do Governador”, disse o secretário.

Tocando em Frente

O programa Tocando em Frente prevê investimentos na ordem de mais de R$ 2,9 bilhões e visa o fortalecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios. A expectativa é que os investimentos propiciem a geração de aproximadamente 104 mil empregos e beneficiem 359 mil pessoas com programas sociais.

Os recursos são oriundos de várias fontes como as operações de crédito, convênios federais, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que serão investidos em obras de infraestrutura, educação, saúde, além do fomento à produção e ações de inserção social