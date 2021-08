Tocantins tem 1.606 novos postos de trabalho em julho, registra Caged

O mês de julho de 2021 fechou com saldo positivo de 1.606 postos de trabalho no Tocantins, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 26. O setor que mais se destacou na geração de empregos no referido mês foi o Comércio, com 581 novos postos abertos.

O relatório do Caged referente ao mês de julho aponta a admissão de 7.666 trabalhadores formais no Tocantins e o desligamento de 6.060, o que resultou no saldo de 1.606 novos postos de emprego abertos no Estado.

Para o secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, a reação do mercado de trabalho no Estado frente à pandemia é o resultado de ações de investimento do Governo do Tocantins, como o programa Tocando em Frente, aliado a incentivos fiscais e sobre tudo a força dos empresários tocantinenses. A respeito dos novos postos de trabalho, o secretário conclama: “O Sine Tocantins oferece diariamente mais de 300 vagas de emprego nas mais diversas áreas, além dos cursos de capacitação on-line e gratuitos. Nossos objetivos são apoiar o trabalhador e garantir que eles aproveitem as oportunidades que estão surgindo”.

A vendedora Erica Antunes Veiga é um exemplo de trabalhadora que contou com o apoio do Sistema Nacional de Empregos (Sine) Tocantins para agilizar seu retorno ao mercado de trabalho. Dois dias após ser demitida, Erika procurou a equipe do Sistema e se candidatou para vagas de vendedora ou técnica em segurança do trabalho. A recém-contratada conta sua experiência: “Me surpreendi com a oportunidade, fiz uma entrevista para a vaga de vendas e me disseram que precisavam de mim como supervisora, pois montariam uma equipe com mais sete pessoas, inclusive essas indicações foram todas do Sine”, afirma.

Com os dados de julho, o Tocantins já registra 14 meses consecutivos de saldo positivo na geração de postos formais de trabalho. A gerente do Observatório do Trabalho do Sine, Willany Bezerra, pontua que, ao criar um gráfico de tendência linear, pode-se observar: “Se colocarmos os dados dos últimos 14 meses em um gráfico, vamos perceber um crescimento contínuo, o que reflete em uma consolidada reação do mercado de trabalho no Tocantins”, declara a gerente.

Setores da economia que mais empregaram em julho de 2021

Em julho de 2021, de acordo com o Caged, o setor de Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas teve saldo positivo de 581 novos postos de trabalho, seguido do setor de Informação, comunicação e atividade financeira, imobiliária, profissionais e administrativas com saldo positivo de 391 postos. Quem também teve saldo positivo foi a Indústria Geral com 219 novos postos; e a Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Agricultura que ficou em 4° lugar no Estado com saldo de 173 postos abertos.

Contratações formais nas maiores cidades do Tocantins

Em Palmas, o Caged registrou o saldo positivo de 933 novos postos empregos; em Araguaína, foram 406 novos postos de trabalho; e Porto Nacional teve saldo positivo de 154 novas contratações formais.

Caged

O Caged é um registro administrativo da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia que mede a quantidade de admissões e demissões de funcionários formais.

A equipe de gestão do Sine Tocantins monitora e avalia mensalmente os dados do Caged e associados a eles, outras bases de dados como a Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio (Pnad) e a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO). Subsidiadas por essas pesquisas, são traçadas diretrizes para a atuação do Sistema em seus nove postos espalhados estrategicamente pelo Estado (Palmas; centro e Taquaralto, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, Guaraí, Dianópolis e Araguatins). O objetivo final desse esforço é diminuir a distância entre quem oferece e quem procura o emprego.

Como o Sine pode te ajudar

O Sine Tocantins registra diariamente mais de 300 vagas em seu painel do Sine. Os trabalhadores interessados em concorrer podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de WhatsApp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: vagasinepalmas@gmail.com; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: vagasineparaiso@gmail.com; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail sinegurupivagas@hotmail.com.

Nas mensagens enviadas a esses contatos, devem constar nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine, o contato só pode ser feito por telefone convencional e os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/.

Contatos

Araguaína: 3414-3634 (Das 8 às 18 horas)

Araguatins: 3474-1100 (Das 8 às 14 horas)

Paraíso: 3602-3340 WhatsApp (Das 8 às 14 horas)

Porto Nacional: 3363-2717 (Das 8 às 14 horas)

Guaraí: 3464-1710 (Das 8 às 14 horas)

Dianópolis: 3692-1628 (Das 8 às 14 horas)

Gurupi: 3351-2477 WhatsApp (Das 8 às 14 horas)