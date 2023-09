ABAV Expo 2023: governador Wanderlei Barbosa promove atrativos do Tocantins na maior feira de turismo do Brasil

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro/RJ, da abertura oficial da ABAV Expo 2023, maior feira de turismo do Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV). Na ocasião, o Governador visitou os estandes e fortaleceu as relações do Estado com as empresas do setor.

“Trazendo um dos maiores e mais belos estandes para o evento, demonstramos as grandes oportunidades do setor turístico no Tocantins. Essa atividade está chegando às áreas onde outras atividades econômicas têm mais dificuldade de chegar e, por meio do turismo, a realidade de muitos municípios e famílias tem sido transformada”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa, durante sua visita ao estande do Tocantins.

O evento ocorre até a sexta-feira, 29, e cerca de 45 mil pessoas devem prestigiar a exposição este ano.

Estande

O Governo do Tocantins está presente na ABAV Expo com um dos maiores estandes do evento, o que evidencia os atrativos turísticos do Estado. O visitante poderá conhecer os principais destinos que são trabalhados no planejamento estratégico da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que são: Jalapão, Serras Gerais, Cantão, Ilha do Bananal e Palmas.

Na divulgação, são evidenciadas as atrações culturais que mais representam o Estado e, hoje, se tornaram elementos essenciais nestes destinos. Entre os destaques, estão o grupo Tambores do Tocantins, as Cavalhadas, a culinária (chambaril, biscoito Amor Perfeito, doces de frutas do Cerrado, paçoca de carne seca, dentre outros) e o artesanato em capim-dourado, palha de buriti e os de origem indígena.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, destacou que a participação do governador Wanderlei Barbosa é essencial para alcançar os resultados esperados. “A ABAV é referência para o setor turístico da América Latina. A presença expressiva do Tocantins com um estande de destaque e a participação do governador Wanderlei Barbosa demonstram que o desenvolvimento do setor é uma prioridade para o Estado. Nessa vitrine internacional que é a ABAV Expo, a Secretaria de Estado do Turismo está muito feliz em promover o Estado aos agentes de viagem, que são os grandes promotores do turismo”, ressaltou o secretário.

Governo do Tocantins apoia participação do empresariado

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a ABAV Tocantins, o Governo do Tocantins contribuiu com a participação de, aproximadamente, 250 empresários do setor turístico do Estado no evento.

O presidente da ABAV Tocantins, Rodolfo Ferreira, destaca que a iniciativa do Estado é essencial para o alcance dos resultados das empresas. ”O estande do Tocantins, retratando com tanta relevância o potencial do Estado, incentiva a participação do trade turístico. Essa presença fortalece o setor e contribui para alcançar os resultados esperados”, afirmou.

Edição: Victória Milhomem

Revisão Textual: Marynne Juliate