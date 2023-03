Aluna da Escola Degraus do Saber recebe menção honrosa no 12º Concurso de Desenho e Redação da CGU

Autor: Redação Semed | Publicado em 14 de março de 2023 às 14:10

A aluna da rede municipal de ensino de Palmas Júlia Akemi Fossá Tsuruta e sua professora orientadora, Erivânia Rodrigues Ribeiro, da Escola Municipal Degraus do Saber, receberam na manhã desta terça-feira, 14, a menção honrosa na categoria Desenho do 2° ano do Ensino Fundamental, do prêmio do ’12º Concurso de Desenho e Redação’, promovido pela Controladoria Geral da União (CGU).

A solenidade de entrega da premiação ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, na Praça dos Girassóis, em Palmas, contou com a presença de autoridades, professores e alunos de várias unidades de ensino do Estado.

Júlia que estava acompanhada de familiares e também da professora Erivânia não escondeu a alegria de receber a homenagem. “Me sinto feliz por saber que o meu desenho foi escolhido. Vou levar para minha escola a menção honrosa que recebi e mostrar para os meus colegas e professores”, falou a pequena artista com sorriso no rosto.

Para o coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção contra a Corrupção da CGU – Tocantins, Eder Lucinda Pereira, o concurso contribui para o desenvolvimento da comunidade escolar. “A ação ajuda a desenvolver o trabalho com a ética e a cidadania na comunidade escolar e, na perspectiva da comunidade indígena, tem tudo a ver com o tema do concurso, com as práticas realizadas”, destacou o coordenador.