Prefeita apresenta potencialidades de Gurupi a embaixadores do Oriente Médio

Nesta semana a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada pelo vice-prefeito, Gleydson Nato, secretários municipais e vereadores, visitou embaixadas de países do Oriente Médio em Brasília, para apresentar as potencialidades do município.

Conforme a Prefeita, o objetivo dessas visitas é estreitar o relacionamento, buscar negócios e prospectar os potenciais socioeconômico, cultural e turístico de Gurupi.

Na última terça-feira, 28, a comitiva visitou o encarregado de negócios (representante) do Bahrein, Hasan Mohammed Hasan, e o embaixador da Arábia Saudita, Ali Bahitham. Na quarta-feira,29, o encontro foi com o embaixador dos Emirados Árabes, Saleh Alsuwaid, e o embaixador do Egito, Wael Aboulmagd.

“É uma visita de apresentação das potencialidades e possibilidades de negócios e intercâmbio com países que têm interesse em ampliar as parcerias com o Brasil. Ficou o interesse das embaixadas em conhecer Gurupi e Região”, disse Lady Sakay, Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Gurupi.

A prefeita Josi Nunes descreveu as visitas como produtivas. “Eles já consomem muitos produtos que são cultivados aqui da nossa região. Tratamos do agronegócio, educação, ciência e tecnologia. Esse foi um primeiro contato, mas nós vamos providenciar outros encontros”, assegurou a prefeita.

Ainda segundo Josi, a embaixada dos Emirados Árabes demonstrou interesse em áreas para o plantio específico de arroz, que necessita de uma tecnologia diferente. Isso faz com que Gurupi e o Tocantins ganhem ainda mais projeção no âmbito internacional.

Fazem parte da comitiva gurupiense o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes; a secretária municipal de Cultura e Turismo e também de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, os vereadores: Rodrigo Maciel, André Caixeta, Davi Abrantes, Jair do Povo, Ivanilson Marinho, Ronaldo Lira e Zezinho da Lafiche.