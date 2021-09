Festival de Stories Criativos oferece prêmios para criadoras e criadores e oficinas gratuitas para escolas

…

Transformar os stories em um espaço de criação literária e compartilhamento de ideias criativas é a proposta do Festival de Stories Criativos, realizado pela Organização Não-Governamental Casa da Árvore, com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Na prática, o festival desafia jovens e adolescentes a contarem histórias em uma sequência de até oito stories, explorando os recursos disponíveis como uma grande brincadeira. Essas histórias podem ser inspiradas em relatos do cotidiano ou ficções, e devem ser publicadas na rede social Instagram (marcando o @festivaldestories) até o dia 9 de novembro. “Qualquer pessoa pode participar, inclusive quem nunca escreveu uma história e queira se aventurar pela primeira vez, participando do festival”, destacou o jornalista e educador da Casa da Árvore, Daniel dos Santos.

Além dos conteúdos, os educadores Daniel do Santos e Júlia Trugillio preparam uma série de oficinas online e gratuitas para estimular a criação e a participação no Festival. As escolas interessadas devem agendar a atividade através do Instagram do festival até o próximo dia 30 de setembro. “Nossa expectativa é que cada oficina atenda cerca de 20 alunos, mas o número pode ser mais abrangente, dependendo do interesse das escolas e também dos professores e alunos”, conta Daniel, ao destacar a facilidade de se inscrever em uma oficina. “Basta mandar uma DM pra gente”, completa.

A iniciativa vai premiar as seis melhores obras com vale-livros no valor de R$ 150. Serão três premiados em avaliação do júri técnico, composto por três profissionais das áreas de comunicação, artes e audiovisual. Os critérios de avaliação serão criatividade e bom uso dos recursos dos stories. Também haverá votação popular das melhores produções feitas por moradores de Palmas, através de batalhas nas enquetes dos stories do perfil no Instagram. A premiação acontecerá através de um evento on-line no perfil do Festival no dia 30 de novembro.

O festival propõe um novo estímulo para a publicação de histórias inéditas, um incentivo à produção literária, dentro e fora do ambiente escolar. “Nós estamos imersos na internet e redes sociais, isso fez com que a forma que contamos histórias também se altere. Queremos mostrar que é possível construir narrativas diversas e criativas por meio de ferramentas simples como o stories do Instagram e como isso pode ser usado nos mais variados contextos de incentivo a literatura e a leitura”, completa a educadora da Casa da Árvore, Júlia Trugilio.

Inscrições

Os produtores e fãs de conteúdo no stories do instagram podem se inscrever no Festival de Stories Criativos. Para concluir a inscrição do seu conteúdo com sucesso, os interessados devem seguir cinco passos simples. Acesse o perfil aqui (https://www.instagram.com/festivaldestories/ )

1-Combinar texto e imagens para contar uma história.

2-Utilizar recursos do Stories, como: texto, filtro, gif, música, stickers, etc.

3-Usar a capa disponibilizada nos destaques e marcar a nossa @festivaldestories nela.

4- Concluir a narrativa em até oito stories seguidos ou 60 segundos, se for em vídeo.

5-Ter o perfil público para ser repostado.