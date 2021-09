Assembleia Legislativa recebe visita de autoridades estaduais e federais

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PSL), acompanhado de vários outros parlamentares, recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira, 29, o governador Mauro Carlesse (PSL), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o senador Eduardo Gomes (MDB) e os deputados federais Professora Dorinha (DEM) e Carlos Gaguim (DEM).

Na visita de cortesia a convite do presidente da Aleto, a importância da parceria entre os Poderes – em diferentes instâncias – foi destacada para o desenvolvimento do Estado. “Sabemos da força do seu ministério, e precisamos da parceria de vocês para resolver as dificuldades enfrentadas pelo Tocantins, a exemplo do sudeste tocantinense, que sofre com as secas”, exemplificou.

Em seu discurso, o ministro reafirmou o compromisso do governo federal com o Tocantins e enfatizou o potencial do Estado.

Eduardo Gomes lembrou que já foi servidor da Assembleia, a exemplo de vários de seus familiares. “Por isso me sinto em casa. É muito bom estar de volta à Assembleia Legislativa do meu Estado, depois de tanto tempo”.