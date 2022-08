Dr. Maurício participa dos Festejos de Nossa Senhora D’Abadia em Taguatinga e destaca importância do evento para a cultura tocantinense

Por Assessoria de Imprensa

O candidato a deputado estadual pelo PDT, Dr. Maurício Nauar, participou neste domingo, 14, da tradicional missa em homenagem aos vaqueiros no município de Taguatinga, na região Sudeste do Estado. O evento fez parte da programação dos Festejos de Nossa Senhora D’Abadia, que atraem romeiros e visitantes de todas as regiões do Estado há décadas.

Ao lado do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, do secretário de estado da Cultura e Turismo, Hercy Filho, e outras autoridades, Dr. Maurício destacou a importância do evento para a cultura tocantinense. “É uma honra poder participar deste evento tão grandioso, sem dúvidas, uma das maiores festas religiosas não só da região, mas de todo o estado. Um dos meus objetivos será trabalhar para fomentar cada vez mais nossa cultura do Tocantins”, disse Nauar.