Secretaria da Saúde vistoria adequação dos leitos de UTI do Hospital Regional de Porto Nacional

…

Uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES) esteve nesta quarta-feira, 29, no Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN) para uma avaliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que antes atendiam pacientes acometidos pela Covid-19 e agora serão transformados em UTIs convencionais.

Os leitos que tinham sido montados em caráter emergencial, em decorrência da urgência que a pandemia pelo novo Coronavírus exigia, dispensavam – com autorização do Ministério da Saúde (MS), algumas exigências e normas. “Amanhã uma equipe da Engenharia da Secretaria e da Vigilância Sanitária virão fazer uma vistoria, para que os espaços sejam adequados às normas das RDCs 007 e 050 e assim, possamos buscar o credenciamento destes leitos, junto ao Ministério da Saúde”, explicou a superintendente de Unidades Próprias da SES, Elaine Sanches.

O secretário executivo da SES, Quesede Ayres Henrique Campos esteve no local e falou sobre as mudanças. “Estamos conferindo a estrutura e os equipamentos já instalados e, verificando junto com as áreas técnicas competentes, o que exatamente precisa ser feito, para que estes leitos voltem a funcionar o mais rápido possível e, assim, garantir a continuidade dos cuidados intensivos para a população de Porto Nacional e toda região”, afirmou.

As adequações enfatizadas pela superintendente e pelo secretário executivo fazem parte das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) 007 e 050, as quais dispõem sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, respectivamente.

Após a adaptação, os leitos devem passar por vistorias da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Medicina (CRM) e do Ministério da Saúde, responsável pelo credenciamento.