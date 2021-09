Previsão do tempo: fim de semana e feriado nacional ensolarado com poucas possibilidades de chuvas na Capital

…

Apesar da chuva que caiu na Capital no início da semana, o clima em Palmas voltou a registrar altas temperaturas, com céu limpo e ensolarado a maior parte do dia e os dados do Boletim do Tempo da Sala de Situação da Defesa Civil de Palmas alertam que no feriado de 07 de setembro a temperatura máxima poderá alcançar os 39 °C e a mínima os 27 °C. Os Índices de Ultravioleta (UV) atingem a categoria 10, o que é considerado Muito Alto e requer alguns cuidados necessários ao se expor ao sol. A umidade relativa do ar fica entre 14% e 36%, e ventos com velocidade de 11km/h no feriado.

O final de semana já começa com altas temperatura, no sábado, 04, os termômetros variam entre 24ºC e 36ºC, e a umidade relativa do ar, entre, 16% e 43%, com raios ultravioletas muito altos e rajadas de ventos que podem chegar a 17km/h.

No domingo, 05, o tempo ensolarado continua sem previsão de chuvas. A temperatura permanece a mesma e a umidade relativa do ar variando entre 17% e 39%.

Na segunda-feira, 06, a semana inicia com temperatura alta, variando entre 38° C e 25°C e a umidade relativa do ar, entre 17% e 40% e ventos com velocidades de 10 km/h.