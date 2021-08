Projeto de Saúde Mental para servidores é debatido em Gurupi

Na tarde desta última terça-feira, 27, o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, juntamente com a diretora da Junta Médica Oficial, Márcia Barros, estiveram reunidos com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, para debater parcerias referentes ao Projeto de Saúde Mental do Servidor.

Dentre outras pautas, foi discutida a possibilidade de parceria para atendimento dos servidores públicos estaduais e municipais de Gurupi e região que tiveram adoecimento psíquico ocorrido durante a pandemia.

Para o secretário da Administração, Bruno Barreto, o encontro foi bastante produtivo, tendo em vista que uma parceria junto à Prefeitura de Gurupi deve ser desenvolvida. “Ficamos muito satisfeitos em poder oferecer recursos que garantam o bem estar e a saúde de todos os servidores estaduais”. O secretário ainda destacou as parcerias com as instituições de ensino. “Lembrando que as parcerias crescentes com às Instituições de ensino, é possível qualificar os profissionais de saúde para qualificação de atendimento no projeto.”, ressaltou Barreto.

A reunião contou com a participação do diretor de Regulação, Monitoramento e Avaliação da SES, Robson José Silva. Para o diretor, o encontro foi um momento relevante para compartilhar o trabalho realizado.

“A SES acredita que o Projeto Saúde Mental dos Trabalhadores é essencial para a prevenção e acompanhamento de trabalhadores no período da pandemia”. Robson acrescenta ainda que “o projeto possui potencial no processo de fortalecimento da Rede de Atenção a Saúde do SUS”.

Participantes

Participaram da reunião a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes; a diretora da Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins, Márcia Barros; o diretor de Regulação, Monitoramento e Avaliação do SES, Robson José da Silva; o secretário Municipal de Saúde, Relmivam Milhomem e a equipe de secretários da Prefeitura de Gurupi.