Palmas mantém segundo lugar no ranking de empregos neste ano

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, apontam que Palmas tem um saldo de 3.140 novos postos de trabalho, com estoque de 74.270 empregos no acumulado de janeiro a maio de 2021. Com isso, registra a melhor variação relativa entre as capitais (4,41%), ficando atrás apenas de Cuiabá (MT) que teve variação relativa de 4,98%. Os números foram divulgados na quinta-feira, 29.

Em maio do ano passado, Palmas teve uma redução de 1.213 empregos formais, com uma variação negativa de 1,74%, ficando com o pior desempenho entre as capitais. Considerando apenas as carteiras assinadas em maio, a capital tocantinense registrou 2.741 admissões e 1.951 desligamentos, 790 novos empregos.

Um ano depois, os dados de empregos formais demonstram o aquecimento da economia em Palmas, que acumula dados positivos desde janeiro de 2021, com o crescimento do estoque de empregos de 3,5%, sendo que em janeiro o número de empregos formais era 71.732 e em maio, 74.270. A variação relativa considera o número de empregos formais do último analisado, no caso maio de 2021, com o do mês de dezembro do ano anterior.

No ranking das capitais, considerando o crescimento de empregos com carteira assinada, ou seja, a variação relativa, Palmas fica à frente de todas as capitais da Região Norte e de grandes cidades como: Goiânia, que ficou na 4ª posição; São Paulo, 5º lugar; Curitiba, 7ª posição; Brasília, no 14º lugar.

No Tocantins

O Novo Caged registra dados positivos na criação de empregos no estado do Tocantins, com um saldo de 8.451 novos empregos, sendo que foram 35.608 admissões e 27.157 desligamentos no acumulado de janeiro a maio de 2021, com uma variação relativa 4,57%. O Tocantins registra um estoque de 193.279 empregos formais. No ranking dos estados em criação de empregos relativos, Tocantins aparece na quinta posição, atrás de Santa Catarina, 1º lugar; Mato Grosso, 2º lugar; Goiás, 3º lugar; e Mato Grosso do Sul, 4º lugar.

Palmas registra a maior quantidade de empregos gerados de janeiro a maio deste ano em número absoluto e também em relação a sua população, com um saldo 3.140 empregos gerados. O estoque de empregos da capital tocantinense – 74.270 – representa 38,4% dos empregos formais do Tocantins – 193.279.

Dados do Novo Caged – Variação relativa de empregos formais (janeiro a maio de 2021)

Capitais

Variação relativa (%)

Admissões

Desligamentos

Saldo

Estoque

1

Cuiabá (MT)

4,98

39.132

30.684

8.448

178.221

2

Palmas (TO)

4,41

13.057

9.917

3.140

74.270

3

Campo Grande (MS)

4,10

44.103

36.011

8.092

205.678

4

Goiânia (GO)

3,68

96.160

79.639

16.521

464.871

5

São Paulo (SP)

3,59

1.060.240

906.780

153.460

4.430.544

6

Rio Branco (AC)

3,58

10.647

8.515

2.132

61.745

7

Curitiba (PR)

3,22

179.635

156.242

23.393

748.780

8

João Pessoa (PB)

2,93

28.396

23.424

4.972

174.613

9

Boa Vista (RR)

2,70

11.435

10.021

1.414

53.855

10

São Luís (MA)

2,66

37.808

31.028

6.780

261.703

11

Salvador (BA)

2,62

90.692

76.088

14.604

571.694

12

Maceió (AL)

2,51

26.581

21.756

4.825

197.129

13

Teresina (PI)

2,46

26.968

22.380

4.588

191.098

14

Brasília (DF)

2,38

125.953

106.936

19.017

819.118

15

Belo Horizonte (MG)

2,35

180.127

158.813

21.314

929.955

16

Natal (RN)

2,07

30.656

26.420

4.236

209.077

17

Porto Velho (RO)

1,88

14.038

12.489

1.549

83.950

18

Manaus (AM)

1,88

66.764

59.526

7.238

391.994

19

Vitória (ES)

1,81

26.660

24.155

2.505

141.132

20

Recife (PE)

1,74

67.211

58.797

8.414

492.412

21

Florianópolis (SC)

1,54

41.478

38.285

2.893

190.160

22

Fortaleza (CE)

1,50

98.542

88.866

9.676

655.284

23

Macapá (AP)

1,46

8.008

7.228

780

54.136

24

Aracaju (SE)

1,16

21.261

19.423

1.838

159.631

25

Porto Alegre (RS)

1,15

90.801

84.615

6.186

543.437

26

Rio de Janeiro (RJ)

0,93

247.173

231.146

16.027

1.732.784

27

Belém (PA)

0,34

38.610

37.745

865

253.856

Painel de Informações do Novo Caged: os dados foram acessados no dia 30 de julho de 2021 – entre 15 horas e 16h30.