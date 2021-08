Prefeitura de Palmas mantém os trabalhos de fiscalização no final de semana

A operação conjunta das forças de segurança intensificará os trabalhos de fiscalização a partir da noite desta sexta, 30, e durante o fim de semana, que marca o final do movimentado mês de julho e o início de agosto. As atividades em comprimentos às medidas de segurança e prevenção à Covid-19, irão contemplar todas as regiões da cidade, vistoriando o comércio em geral, as praias e os espaços públicos.

Os agentes vão agir com rigidez para inibir as aglomerações nas partes interna e externa dos ambientes, monitorando a capacidade de cada estabelecimento comercial, além dos outros protocolos sanitários de higienização e prevenção. Os estabelecimentos que descumprirem as medidas dos decretos serão autuados, notificados, e dependendo da situação terem o exercício da atividade suspenso.

A população também pode colaborar com os trabalhos das equipes, denunciando a realização de festas clandestinas, dentre outras irregularidades, por meio dos canais de atendimento 153 ou 190.

Ações na quarta e quinta

Para garantir o cumprimento das medidas estabelecidas nos decretos, as ações de fiscalização foram reforçadas entre a noite de quarta, 28, e quinta, 29, com rondas e patrulhamentos em pontos estratégicos da Capital. Os fiscais de Obras e Postura Municipal, com o apoio das forças de segurança, visitaram diversos estabelecimentos, sendo efetuados, quatro autos de infração e três notificações. Ainda durante as atividades, os agentes de Trânsito e Transporte, lavraram 29 autos de infração e duas remoções de veículos.

A operação é uma ação conjunta da Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), e a Vigilância Sanitária Municipal (Visa), com o apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon-TO.