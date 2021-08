Na Capital, população acima de 35 anos e sem comorbidade começa a ser imunizada contra a Covid-19

Pessoas com 35 anos começaram a ser imunizadas contra a Covid-19 neste sábado, 31, em Palmas, nesta nova etapa do cronograma semanal previamente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus). O público atendido pôde marcar a aplicação da vacina pela internet, por meio da plataforma de agendamento disponibilizada pela rede. Iniciada às 8 horas, a vacinação segue até as 17 horas, em dez Unidades de Saúde da Família (USFs).

Um dos contemplados com a nova ampliação da imunização para Covid-19 é o assistente de logística Daniel Alves Menezes, que possui 35 anos de idade. Ele conta que teve muita facilidade em agendar seu atendimento e que achou a aplicação ágil na USF da 409 Norte (Arno 44). “Eu gostei da forma que foi conduzido o agendamento, evitando filas grandes de espera, e todos são atendidos de maneira rápida, não tendo tumulto”, ressaltou.

A dona de casa Vilma Pereira Barros relata que foi bem recebida na unidade e ressalta a importância da ampliação constante dos grupos. “Eu sei que é um processo de trabalho que leva um tempo, gosto de ver como mais pessoas podem receber a vacina. Espero que em breve seja para todos os públicos”, disse. Vilma reforça que um dos processos que considera importante é como a informação da expansão dos grupos chegou rapidamente através dos veículos de comunicação para ela. “Na hora que saiu (a informação) eu já estava com a notícia e já trazia como realizar o agendamento”, destacou.

Público

Em Palmas, as doses da vacina também estão disponíveis para trabalhadores da indústria (CNAEs 35, 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61), limpeza urbana, transporte urbano, educação, saúde, pessoas com comorbidade acima de 18 anos e, ainda, aqueles que precisam tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª) ou Astrazeneca (80 dias após a 1ª). A Semus também prossegue com a vacinação de grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto), e acima de 18 anos.

Sobre a vacinação dos bancários, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas explica que as doses são destinadas exclusivamente a funcionários de instituições bancárias, não estando disponíveis para estagiários, funcionários terceirizados e nem de lotéricas.

Para se vacinar, é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros).

Grávidas

No caso das grávidas e puérperas, é necessário apresentar documento com avaliação médica individualizada que comprove que foi orientada sobre os riscos e benefícios para a tomada de decisão. Este documento deve ser solicitado ao médico, seja da rede pública ou privada, que faz o acompanhamento da gestante. Além dos documentos citados acima, também deve ser apresentada a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto (para puérperas). A gestante com comorbidade ainda deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove as doenças.

Locais de vacinação deste sábado 31, das 8 às 17 horas:

USF 409 Norte (Arno 44)

USF 405 Norte (Arno 42)

403 Sul (Francisco Júnior – Arso 41)

USF 207 Sul (Isabel Auler – Arso 23)

USF 1.103 Sul (Satilo Alves de Sousa – Arso 111)

USF 1.206 Sul (Valéria Martins Pereira – Arse 122)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Liberdade (Jardim Aureny III)