Antonio Andrade requer melhorias em rodovias das regiões de Paranã, Arraias e Palmeirante

A Ordem do Dia desta quarta-feira, 16, traz diversos requerimentos do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), com destaque para os pedidos de recuperação da malha viária de diversas regiões do Estado.

Ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, foi solicitado o patrolamento do trecho da BR-010 entre Paranã e o Distrito do Príncipe, em Natividade.

A Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação foi requerido a pavimentação asfáltica da TO-010 entre os municípios de Palmeirante e Araguaína, e também da TO-296, no trecho entre Paranã e Arraias.

Os pedidos atendem solicitações dos moradores destas regiões que vêm sofrendo com as condições de trafegabilidade das rodovias.

Segundo Antonio Andrade, com o fim do período chuvoso é o momento ideal para execução dos serviços.

“Temos acompanhado com atenção a situação da malha viária do Tocantins, o tema é uma preocupação de todos os parlamentares da Casa, basta ver o número de requerimentos solicitando recuperação e pavimentação asfáltica. Muitos destes pedidos já foram atendidos, mas é evidente a necessidade de um trabalho mais amplo. Temos levado esta preocupação ao governador, Mauro Carlesse, que já faz um mutirão na região do Bico e prevê recuperar todas as rodovias do Tocantins,” destacou Andrade.

Mutirão já começou

De acordo com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), o mutirão começou no último dia 28. A primeira região beneficiada foi o Bico do Papagaio. Lá são 1008 km de rodovias beneficiadas.

Os serviços são feitos de maneira simultânea. Roçagem, tapa-buracos, patrolamento, alargamento da faixa de rolamento e nos lugares em que o asfalto está muito precário, o pavimento está sendo retirado e posteriormente será recolocado.

O programa vai beneficiar todo o Tocantins. A previsão é de que termine o Bico até o final da próxima semana e já desça para a regional de Araguaína, onde 2016 km de rodovias receberão intervenções e assim vai seguindo até chegar no Sudeste.