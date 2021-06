Prefeitura de Gurupi realiza mutirão de serviços no povoado Trevo da Praia

…

Aproximar a gestão pública municipal das comunidades mais distantes é uma missão da Prefeitura de Gurupi e nesta quarta-feira, 09, várias secretarias municipais realizarão uma série de atividades no Povoado Trevo da Praia, localizado a cerca de 70 km da cidade.

A Secretaria Municipal da Educação dará abertura às ações, a partir das 8 horas, na Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira, quando serão entregues livros da educação infantil, ônibus para o transporte escolar e também será assinado o Termo de Cooperação Técnica – Uso da escola por alunos do Estado.

A Secretaria Municipal de Saúde também estará com as equipes, na Unidade Básica de Saúde, para a realização da vacinação contra Covid-19 às pessoas acima de 18 anos com comorbidades e à população em geral a partir de 60 anos; vacinação contra a gripe e atualização do cartão de vacinação, entre outras atividades.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizará a vacinação antirrábica em cães e gatos e também estará com o Castro Móvel para castrações de felinos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura realizará troca de lâmpadas na rede de iluminação pública, iniciará a construção de 3 mil metros de meios-fios e sarjeta nas vias pavimentadas e ainda realizará a manutenção da bomba da caixa d’água, que passará a funcionar de forma automática.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher realizará atualização e inclusão do Cadastro Único. As equipes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) realizarão orientações sobre oferta de Serviços no CRAS; Programa e Benefícios do Governo Federal; Acolhida e Escuta qualificada; entrega de panfletos informativos sobre os Atendimentos da Equipe Volante.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente realizará a retomada do Projeto APL da mandioca, discutirá sobre transporte de calcário; sobre a Cooperativa da Agricultura Familiar e realizará cadastro de pequenos produtores para receber serviços de preparo de solo e entrega de sementes para a safra 21/22.

Não poderia faltar ações da Cultura e os técnicos da pasta promoverão o cadastro de artistas, fazedores de cultura, artesanato e festas populares tradicionais.

Na área de Juventude e Esportes será realizada uma reunião com pais de crianças e adolescentes para discussão de implantação de modalidades esportivas no local, sendo que nesta terça-feira, 08, os técnicos da pasta realizam um mapeamento das possíveis áreas esportivas na localidade, e a ideia é implantar modalidades conforme a estrutura e a demanda local.

Pensando no reflorestamento, a Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), realizará doação de aproximadamente 500 mudas de plantas, das mais variadas espécies.

O Ipasgu e GurupiPrev atenderão aos servidores que tenham alguma demanda junto aos Institutos.

A prefeita Josi Nunes ressalta a importância de levar os serviços da Prefeitura às comunidades rurais. “Nós temos como missão fazer uma gestão próxima do cidadão e sabemos que devido à distância do centro de Gurupi e, principalmente, pela pandemia que enfrentamos, muitos moradores evitam o deslocamento até a cidade. Então, vamos até essas comunidades levando serviços e, principalmente, as vacinas disponíveis aos cidadãos. É uma oportunidade de estar mais próximo do cidadão e de ouvir as necessidades da nossa gente”, destacou.

Todas as ações, com exceção da Saúde, serão realizadas na Escola Municipal de Benevenuto Alves Moreira.