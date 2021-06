Tocantins recebe mais 16.380 doses da vacina Pfizer/Comirnaty; distribuição começa nas cidades do interior

O Tocantins receberá mais 16.380 doses da vacina Pfizer/Comirnaty na madrugada desta terça-feira, 8. Os imunizantes serão destinados para gestantes, puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da Educação do Ensino Básico, forças de segurança e trabalhadores de transporte aéreo. Até esta segunda-feira, 7, o Tocantins já havia imunizado 410.635 pessoas contra a Covid-19, correspondente a 17,53% da população.

Além de Palmas, os municípios de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Gurupi também serão contemplados com as novas doses. “Faremos uma reunião nesta terça-feira, 8, com todos os novos municípios que receberão as doses da Pfizer. Apresentaremos orientações sobre logística, armazenamento, quantidade e diluição do imunizante”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Perciliana Bezerra.