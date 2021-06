Parceria visa oferecer serviços da Secretaria Municipal de Finanças na unidade do É Pra já em Gurupi

…

Na manhã desta terça-feira (08) o secretário municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi, Lucas Lemes, e o secretário municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Gleydson Nato, estiveram em Palmas em busca de uma parceria com o Governo do Estado, que vai trazer mais agilidade na prestação dos serviços públicos municipais.

Eles visitaram o Secretário de Administração do Estado do Tocantins, Bruno Barreto, com quem firmaram uma parceria para oferecer atendimentos da Secretaria de Finanças de Gurupi na unidade do É Pra Já.

“Viemos solicitar ao secretário Bruno a elaboração de um termo de parceria para que a Secretaria de Finanças de Gurupi possa disponibilizar seus atendimentos no É Pra Já, para serem oferecidos serviços como emissão de guias de IPTU, notas fiscais, tributos e outros serviços no horário das 07 às 19 horas”, afirmou o secretário Lucas Lemes.

Ainda de acordo com o secretário, o termo de parceria deverá ser assinado na próxima semana e a expectativa é que no próximo mês os atendimentos já estejam acontecendo. “Após a assinatura do termo, iremos agilizar a aquisição dos equipamentos necessários e o treinamento de pessoal para no máximo nos próximos 30 dias já estarmos atendendo lá no É Pra já”, acrescentou.