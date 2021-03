Reforço contra Covid garante a saúde de adolescentes nas Unidades Socioeducativas

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) segue promovendo ações de limpeza e desinfecção para contenção da Covid-19 nas Unidades Socioeducativas do Tocantins, em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins. A sanitização e desinfecção acontece semanalmente nas nove unidades socioeducativas do Estado desde junho de 2020, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), de acordo com as rotas estabelecidas, e das Secretarias Municipais de Saúde.

“As medidas sanitárias integram o Plano de Contingenciamento para Prevenção ao Contágio e Disseminação do Coronavírus, elaborado pelo Núcleo de Saúde do Sistema Socioeducativo da Seciju. O Plano é voltado ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação da saúde dos socioeducandos assistidos pela Pasta e são procedimentos importantes no combate à Covid-19”, destaca a responsável técnica do Núcleo de Saúde do Sistema Socioeducativo do Estado, Daniela Fernandes.

Cronograma de sanitização

Em Palmas, a sanitização das unidades é estabelecida pelo Corpo de Bombeiro por meio de rotas, que abrangem a unidade de semiliberdade masculina (USLM); o Centro de Internação Provisória Masculina (Ceip Masculino); o Centro de Internação Provisória Feminina (Ceip Feminino); o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case); e a Unidade de Semiliberdade Feminina (USLF) de Palmas. Nas unidades de Gurupi, Araguaína e Santa Fé, a medida recebe o apoio das Secretarias Municipais de Saúde.

O chefe da Unidade de Semiliberdade Masculina (USLM) de Gurupi, Ricardo Oliveira, fala que “a sanitização é essencial e necessária, por ser mais uma medida de reforço na prevenção da Covid-19”, além dos cuidados individuais como higienizar as mãos e usar máscara.