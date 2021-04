Economia Criativa é tema de workshop em Gurupi

Buscando proporcionar um ambiente para melhor qualificação profissional e também estimular a criação de negócios na área de Economia Criativa e Tecnologia, o Instituto Federal do Tocantins em Gurupi realizará o 1º Workshop de Economia Criativa.

O evento, que é online e gratuito, será nesta terça-feira, 27, a partir das 19 horas. A ação acontece em parceria com o Programa Inova Gurupi da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Gurupi, Sebrae e HUB Distrito.

A programação é aberta a toda comunidade que, fazendo sua inscrição, poderá participar de conferências com palestrantes renomados da área, apresentações culturais e cases de sucesso. Os interessados podem se inscrever no site do evento: https://workshopeconomiacriativa.4.events/

O 1º Workshop de Economia Criativa tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a comunidade interna e externa ao IFTO, Campus Gurupi, sobre a relevância de uma incubadora no segmento de Economia Criativa, como ambiente de formação em ensino, pesquisa e extensão, e locus de geração de empreendimentos Inovadores.

Segundo a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, este será o primeiro evento no setor de economia criativa, dando início às ações para instalação de uma incubadora de economia criativa pelo IFTO. “A ação faz parte do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Gurupi e Região Sul. É mais uma ação para fortalecer o nosso sistema que já conta com a incubadora Inovo da UnirG e a incubadora Habite da UFT”, disse.

A secretária aproveitou para convidar os empreendedores a participarem do evento. “Convidamos todos os empreendedores a participarem desse setor que cresce e atualmente gera 2,64% do PIB brasileiro e que é responsável por mais de um milhão de empregos formais diretos (FIRJAN), com base em dados do IBGE”, frisou a secretária.