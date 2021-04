Casos de Covid-19 diminuem em Palmas e Semus reorganiza unidades de saúde

Por três semanas consecutivas, o número de casos de Covid-19 tem reduzido em Palmas, conforme os dados do Boletim Epidemiológico. O fator contribuiu para que a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) reorganize a o funcionamento da rede a partir da próxima segunda-feira-12. As Unidades de Saúde da Família (USFs) da 403 Sul (Arso 41) e da 1.004 Sul (Arse 101) deixarão de ser sentinelas de segunda a sexta-feira e voltarão ao atendimento normal de USF.

A última semana epidemiológica, ocorrida no dia 03 de março, apontou redução 42,35% de casos da enfermidade, visto que a semana anterior teve 1.419 casos positivos da doença e a última semana contou com 818, fator que possibilitou a mudança.

A Semus manterá como sentinelas, aquelas com atendimento exclusivo para a Covid-19, as USFs da Arno 61 (503 Norte) e Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I, que funcionarão de segunda a segunda, das 7 às 19 horas.

Já de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, abrirão as USFs da Arne 53 (406 Norte), 712 Sul (ASR-SE 75), USF 1304 Sul (Arse 131) e José Lúcio no Lago Sul. Também atenderão casos de Covid-19 e outras causas a USF de Taquari, que funcionará aos finais de semana das 7 às 19 horas, e Walter Pereira Morato, em Taquaruçu, que funciona 24 horas

Segundo a Atenção Primária da Semus, o atendimento inicial de pacientes suspeitos e confirmados para Covid-19 que necessitem de reavaliação será realizado nas unidades sentinelas, de acordo com a abrangências.

Referências para grupos de cuidado

Os atendimentos de grupos de cuidado continuado de gestantes, usuários suspeitos e diagnosticados com hanseníase e tuberculose, público com calendário de vacinação em andamento e pacientes que necessitam de renovação de receitas de medicamentos de uso contínuo das unidades transformadas em sentinelas acontecerão em unidades da região próximas (ver tabela com novas referências).

Distribuição por região de Saúde

Território Kanela:

Arno 33 (307 N): atendimento não Covid

Arno 44 (409 N): atendimento não Covid

Arno 42 (405 N): atendimento não Covid

Arno 71 (603 N): atendimento não Covid

Arno 41 (403 N): atendimento não Covid

Arno 61 (503 N): atendimentos não covid

Demanda espontânea não Covid e imunização em qualquer unidade do território

Gestantes das Quadras ACSU-NO 50 (401 N), ACSU-NE 50 (402 N), ACSU-NO 60 (501 N), ACSU-NE 60 (502 N): USF da Arno 41 (403 N)

Gestantes das Quadras Arno 61 (503 N), Arno 62 (605 N), Arno 63 (607 N): USF da Arno 44 (409 N)

Hanseníase/tuberculose e acamados: USF da Arno 33 (307 N)

Renovação de receita/acompanhamento de hipertensão e diabetes + e

insulino dependentes: Arnos 61 (603 N) e 42 (405 N)

Citologia e mamografia: Qualquer USF do território não sentinela

Tabagismo – encaminhamento por qualquer USF não sentinela do território.

Território Apinajé:

Arne 64 (508 N): atendimento não Covid

Arse 13 (108 S): atendimento não Covid

Arse 24 (210 S): atendimento não Covid

Arne 53 (406 N): atendimento não Covid

Demanda espontânea não Covid e imunização em qualquer unidade do território

Gestante: USF da Arne 64 (508 N)

Hanseníase e Tuberculose: Arse 24 (210 S)

Renovação de receita/acompanhamento de hipertensão e diabetes+acompanhamento de insulino: Arse 13 (108 S)

Acamados: Arse 13 (108 S) e Arse 24 (210 S)

Visita acamados + imunização idosos acamados: Arne 54 (508 N)

Laboratório de referência: Arse 13 (108 S)

Farmácia não covid: Arse 13 (108 S)

Citologia e mamografia: Qualquer USF não sentinela

Xambioá:

Arso 41 (403 S): atendimento não Covid

Arso 23 (207 S): atendimento não Covid

ASR-SE 75 (712 S): atendimento não Covid

Arse 82 (806 S): atendimento não Covid

Demanda espontânea não Covid: Arse 82 (806 S)

Gestante: Arse 82 (806 S)

Troca de receita/acompanhamento de hipertensão e diabetes: Arse 82 (806 S)

Hanseníase e tuberculose: Arso 41 (403 Sul)

Citologia e mamografia: Qualquer USF do território não sentinela

Tabagismo – encaminhamento por qualquer USF não sentinela do território.

Vacina: Qualquer unidade não sentinela

Laboratório de referência não Covid: Matriz do Laboratório – 501 SUL AV. NSA, Conjunto 02 Lote 10 – Plano Diretor Sul, Telefone: (63) 3225-0051

Krahô:

Arso 111 (1103 S): atendimento não Covid

Arse 101 (1004 S): atendimento não Covid

Arse 122 (1206 S): atendimento não Covid

Arse 131 (1304 S): atendimento não Covid

Demanda espontânea não Covid e imunização: 1206 S

Gestante: Arse 122 (1206 S)

Hanseníase e tuberculose: Arse 122 (1206 S)

Troca de receita + acompanhamento de insulino dependente: Arso 111 (1103 S)

Citologia e mamografia: Qualquer USF do território não sentinela

Tabagismo – encaminhamento por qualquer USF não sentinela do território.

Laboratório de Referência: Arse 131 (1304 S)

Karajá:

USF Novo Horizonte: atendimento não Covid

USF Alto Bonito: atendimento não Covid

USF Aureny II: atendimento não Covid

USF Santa Bárbara: atendimento não Covid

USF Laurides: atendimento não Covid

Eugênio Pinheiro: atendimento não Covid

Demanda espontânea e imunização em qualquer unidade do território, prioritariamente, Aureny II:

Equipe 15 será atendida pela USF Alto Bonito

Equipe 10 será atendida pela USF Novo Horizonte

Equipe 19 será atendida pela USF Santa Bárbara

Renovação de receita: USF Laurides.

Citologia e mamografia: Qualquer USF do território não sentinela

Javaé:

USF Morada do Sol: atendimento não Covid

USF Bela Vista: atendimento não Covid

USF Liberdade: atendimento não Covid

USF José Lúcio: atendimento não Covid

USF José Hermes: atendimento não Covid

USF Santa Fé: atendimento não Covid

USF Taquari: atendimento não Covid

Demanda espontânea e imunização em qualquer unidade do território.

Gestantes serão atendidas por equipe: USF Santa Fé, USF Liberdade e USF Bela Vista

Hanseníase e tuberculose: USF Santa Fé

Renovação de receita + acompanhamento de insulinos: Taquari

Citologia e mamografia: Qualquer USF do território não sentinela.