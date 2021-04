Prefeitura de Gurupi realiza ações preventivas e de combate à Covid no Trevo da Praia

Nesta quinta-feira, 08, as equipes de Saúde se deslocaram até o Povoado Trevo da Praia, há cerca de 70 quilômetros de Gurupi, para a realização de diversas ações preventivas. O trabalho foi voltado à prevenção e orientações sobre a Covid-19.

A Escola Municipal Benevento Alves Moreira foi o local escolhido para os atendimentos. Foram realizados triagem de pacientes sintomáticos e assintomáticos de Covid-19; realização de Testes Rápidos e Swab, consulta médica para pacientes sintomáticos de Covid-19; desinfecção de locais de maior circulação de pessoas, feita pelos agentes de Endemias, e orientações sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19.

A aposentada, Lindalva Oliveira de Sá, aproveitou a iniciativa para realizar o teste rápido. “Fiz o meu teste e deu negativo, graças a Deus, agora é continuar me cuidando e fazendo tudo que as enfermeiras orientaram”, relatou.

O aposentado, Cícero Benício, gostou da iniciativa da Prefeitura em realizar esta ação de prevenção e orientação sobre a Covid-19. “Foi muito boa esta ideia da prefeitura mandar a equipe até aqui, pois por causa da distância fica complicado a nossa ida até a cidade, então eles vindo aqui facilita para nós”, destacou.

O Coordenador da Ação e Gerente Administrativo de UBS, Fernando Freitas, destacou que o foco da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde é atender a toda população gurupiense, tanto os que residem na área urbana, quanto, na rural e que esse deslocamento das equipes oferece maior amplitude de atendimentos a estas pessoas.

A Diretora de Assistência à Saúde, Christiane de Paula, destaca que os moradores do Trevo da Praia contam com a Unidade Básica de Saúde, com atendimentos de enfermagem, e que toda quarta-feira, uma equipe, com médico e enfermeira, vai até ao povoado realizar os atendimentos. Ela ressalta que as pessoas que sintam algum sintoma da Covid-19, são prontamente, trazidos à Gurupi para a realização dos testes, por um motorista da Secretaria que mora no povoado e que fica à disposição para este traslado.

O secretário municipal de Saúde, Valdeci Júnior, destacou que a missão da Prefeitura, por meio da Secretaria, é oferecer um atendimento de qualidade a todos os cidadãos gurupienses e que ações como estas beneficiam um público maior, promovendo saúde e bem-estar.