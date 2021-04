Vacinação de idosos acima de 67 anos e profissionais da saúde segue até a próxima sexta-feira, 09

Nesta quarta-feira, 07, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), continuará a vacinação dos idosos com mais de 67 anos e profissionais da saúde que possuem o nome incluído nas listas enviadas pelas instituições. A vacinação prossegue até sexta-feira, 09, em duas Unidades de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima, na Arse 13 (108 Sul) e José Hermes (Setor Sul).

A Semus reforça que é preciso obedecer ao prazo de 21 a 28 dias para a aplicação da D2 e para receber as doses é necessário comparecer ao local de imunização com documento de identificação com foto (RG e CPF) e Cartão de Vacinação.

Os cidadãos podem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima, na Arse 13 (108 Sul), das 15 às 19 horas, tanto para receber a primeira como a segunda dose.

Na mesma data, das 9 às 17 horas, na USF José Hermes, profissionais da saúde serão vacinados apenas com a segunda dose. Já os idosos com mais de 67 anos poderão receber a primeira ou a segunda dose também à tarde nesta USF.

Aplicação

Nesta terça-feira, 06, a Semus aplicou 280 doses do imunizante. Deste total, 245 pessoas tomaram a vacina na Unidade de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima, na 108 Sul (Arse 13). Já na USF José Hermes (Setor Sul) 35 pessoas foram vacinadas.

Doses recebidas

Até terça-feira, 06, a Semus recebeu, via Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), 33.543 doses das vacinas disponíveis contra a Covid-19. Do total de doses recebidas, 26.531 já foram aplicadas, 18.764 de primeira dose e 7.767 de segunda. Os públicos preconizados são profissionais da saúde atuantes contra a Covid-19, idosos com mais de 67 anos, idosos institucionalizados e cuidadores desses idosos.