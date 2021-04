Parceria entre Prefeitura e Banco da Amazônia incentiva microempreendedores em Gurupi

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi, Pedro Dias, se reuniu nesta terça-feira (30), com o gerente do Programa de Microcrédito Amazônia Florescer do Banco da Amazônia, Edson de Souza. Na ocasião, alinharam a atuação da Instituição junto aos microempreendedores assistidos pelo município.

De acordo com o gerente do programa, Edson de Souza, e a auxiliar de microfinanças, Janaína Azevedo, a instituição financeira já aplicou mais de R$ 1 milhão em microcrédito no município de Gurupi nos primeiros seis meses de atuação. Só em 2021, já foram aplicados R$ 650 mil, atingindo 472 beneficiários do microcrédito. A meta para este ano é aplicar R$ 2,9 milhões na Capital da Amizade, beneficiando as áreas de comércio, serviços, indústria e até pequenos produtores rurais.

O secretário Pedro Dias não apenas elogiou o trabalho da Instituição, como ficou satisfeito em saber que a praça de Gurupi apresenta um dos menores índices de inadimplência. “Está sendo uma excelente oportunidade para empreendedores formais e até informais terem acesso aos serviços microfinanceiros e darem o pontapé inicial para o negócio que está começando e também manter aquele que já está dando certo”, avaliou o secretário.

Ainda segundo Dias, a atuação do programa para fomentar a economia local é de extrema importância. “O município deve ajudar a Amazônia Florescer cumprir sua meta de aplicar R$ 2,9 milhões em microcrédito neste ano, pois quem ganhará é a economia de Gurupi, onde mais de 1.500 pessoas poderão ter acesso a esta linha de crédito, gerando mais empregos e renda, que na situação atual que vivemos devido a Pandemia, faz toda a diferença”, argumentou.

O local de atendimento para a solicitação da linha de crédito é no Centro de Convenções Mauro Cunha. O horário de atendimento é de 8 às 14 horas. Lembrando que a agência de microcrédito atende somente esta finalidade, e os demais serviços como abertura de MEI continuam sendo oferecidos na Sala do Empreendedor, localizada na sede da Prefeitura, na Rua 01, Centro.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio ambiente pelo telefone 3301-4336 ou na Sala do Empreendedor pelo telefone 3315-0026.