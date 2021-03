Deputado Antonio Andrade antecipa salários de servidores em gesto de alento na pandemia

Em uma decisão do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), os salários dos servidores da Casa de Leis foram antecipados nesta sexta-feira, dia 26. O adiantamento, segundo o presidente, visa à promoção de um ambiente de conforto e alento aos servidores neste momento de pandemia, em que todos de certa forma sofrem as consequências do estado de calamidade.